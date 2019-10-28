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Lemina 'utanıyorum' dedi tercüman bu sözleri gizledi

Galatasaraylı Mario Lemina, Beşiktaş derbisinden sonra yaptığı açıklamda “Bu performanstan utanıyorum” dedi ancak tercümanı bu sözleri çevirmedi.

Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yenerken siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü Umut Nayir attı.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mario Lemina, Beşiktaş derbisinden sonra şok açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, "Bu performanstan utanıyorum" dedi. Ancak tercümanı bu açıklamaları çevirmedi.

''Onlar adına da üzgünüm''
Lemina, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Üzgünüm. Buraya çok sayıda taraftarımız destek olmaya geldiler, onlar adına da üzgünüm. Çok daha iyi bir performans göstermemiz gerekirdi. Daha iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

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