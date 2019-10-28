Peşmergeye terörist diyen Fatih Portakal'a Ahmet Hakan'dan zır cahil göndermesi

HÜRRİYET yazarı Ahmet Hakan, Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'ın canlı yayında "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda geçiş töreni yaptırdınız teröristlere, Peşmerge'ye" ifadesini eleştirdi ve "Peşmergeye terörist demenin zır cahillik olduğunun farkında değil" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ı çok sert eleştirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda geçiş töreni yaptırdınız teröristlere, Peşmerge'ye" diyen Portakal'a tepki gösteren Hakan, Portakal'ın 'bu cesareti ve cüreti ağzından çıkacak her cümleyi sorgulamadan doğru kabul eden fanatik bir mürit topluluğuna sahip olduğuna yönelik inancından aldığını' iddia etti.

Dünyada hiç kimsenin terörist demediğinin farkında değil

Hakan 'Nevşehir’de milli güvenliği asıl tehdit eden kim?' başlığıyla yayımlanan köşe yazısının ilgili bölümünde televizyonda gözlerini belerte belerte konuşuyor Fatih Portakal diyerek adeta yerden yere vurdu.

Portakal'ın 'Terörist peşmergeyi sınırdan geçirdiniz. Terörist peşmerge... Terörist peşmerge...' Peşmerge’nin..." sözlerini zır cahillik olarak dile getiren Hakan yazısında şunları kaydetti:

Peşmergeye terörist demenin zır cahillik olduğunun farkında değil

Irak Kürdistan Yönetimi’nin legal silahlı kuvvetleri olduğunun farkında değil. Peşmergeye dünyada hiç kimsenin terörist demediğinin farkında değil. Peşmergeye terörist demenin zır cahillik olduğunun farkında değil...

Bu cesareti nereden alıyor?

Hakan Portakal'ın gözlerini belerte belerte ahkâm kesecek kadar cesur ve cüretkâr olduğunu da dile getirerek bu cesareti nereden alıyor sorusunun cevabını da şu şekilde verdi:

Nereden alacak? Ağzından çıkacak her cümleyi sorgulamadan doğru kabul eden fanatik bir mürit topluluğuna sahip olduğuna yönelik inancından alıyor.

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