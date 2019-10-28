Rus askeri polisleri YPG'yi sınırdan uzaklaştırmaya başladı!

Türkiye ve Rusya arasında yapılan mutabakat sonrası Suriye'de hareketlilik devam ediyor. Rus askeri polisleri YPG ve silahlarının Suriye-Türkiye sınırından 30 kilometre öteye götürülmesine yardım ettiğini belirtildi.

Romanenko'ya göre, Suriye’ye gönderilen Rus askeri polisleri, YPG ve silahlarının sınırdan 30 kilometre öteye götürülmesine yardım ediyor.

Rusya ve Türkiye’nin ortak devriye görevi başlayacak

Barış Pınarı Harekat alanının dışında faaliyet gösteren Rus güçlerin yardım çalışmaları salı günü 18:00’a kadar sürecek.Daha sonra ise harekat bölgesinin doğusu ile sınırın batısındaki 10 kilometrelik, Kamışlı’nın dışında kalan alanda Rusya ve Türkiye’nin ortak devriye görevi başlayacak.

YPG'nin Menbiç ve Tel Rıfat'ı terk etmesi gerekiyor

Tüm YPG militanlarının Menbiç ve Tel Rıfat'ı terk etmesi gerekiyor. Romanenko, "Bu faaliyetlerin yerine getirilmesi, Suriye-Türkiye sınırındaki durumun istikrara kavuşturulmasına hizmet edecek" dedi. Diğer yandan Rusya, Soçi’de Moskova ile Ankara arasında varılan mutabakata riayet etmeyi sürdürüyor.