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Umut golü attı, maç sonu 3’lüsünü çektirdi

İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş’ın sahasında Galatasaray’ı mağlup ettiği mücadelenin 69. dakikasında siyah-beyazlıların golünü atan Umut Nayir, maçın ardından tribünlere 3’lü çektirdi.

Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde taraftarı önünde Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş’ta maçın tek golünü atan Umut Nayir, karşılaşmanın ardından tribünlere 3’lü çektiren isim oldu.

Maçın 82. dakikasında yerini Güven’e bırakan ve mücadelenin bitmesini yedek kulübesinde heyecanla bekleyen Umut Nayir, Mete Kalkavan’ın son düdüğü çalmasıyla birlikte büyük coşku yaşadı. Bu sezon Süper Lig’de ilk kez ilk 11’de sahaya çıkan ve takımına galibiyeti getiren golü atan Umut Nayir, maçın ardından da tribünlere çağrıldı.

Maç sonu 3’lüsünü çektiren isim oldu
Siyah-beyazlı taraftarların tezahüratları eşliğinde takım arkadaşlarıyla birlikte tribünlere gelen Umut Nayir, siyah-beyazlılara maç sonu 3’lüsünü çektiren isim oldu.

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