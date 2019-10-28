Cinsel ilişki sonrası baş ve kasık ağrısı ile mide bulantısı neden olur ciddiye alın!

Cinsel ilişki sonrası baş ağrısı çekenler ile mide bulantısı sorunu yaşayanlar dikkat! Seks sonrası baş ve kasık ağrısı ile mide bulantısı neden olur, nasıl geçer, tehlikeli mi sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Cinsel ilişki sonrası hissedilenler bazı ciddi hastalıkların belirtisi olabilir.

Cinsel ilişki sonrası yaşadığınız bazı sıkıntılar mesela baş ağrısı, kasık ağrısı, mide bulantısı eğer sürekli ve şiddetli bir hal alıyorsa ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Seks sonrası yaşadığınız sorunlar sürekli mi ara ara mı oluyor sorusunu kendinize sorarak işe başlamanızda fayda var. Öncelikle seks sonrası baş ağrası neden olur sorusuna yanıt vererek başlayalım.

Cinsel ilişki sonrası iyi huylu baş ağrıları

Orgazm öncesinde veya sırasında baş ve ensede olur. Cinsel aktivite ve heyecan arttıkça, ağrı yoğunlaşır. Kadın ve erkeği etkileyebilir. Birkaç dakika sürebildiği gibi saatleri de bulabilir. Çok rahatsızlık verici olabilir ve genellikle cinsel ilişkiyi sınırlar, sonlandırır. Ağrıyı yaşayanlar yine olabilecek diye cinsel ilişkiden kaçarlar. Ağrı başlayınca orgazmdan önce ilişkinin sonlandırılması ile ağrı kesilebilir. Kas kasılmasından veya damarların genişlenmesinden olduğu düşünülmektedir. Bu tür ağrılar, geçmişinden migren ve gerilim tipi baş ağrıları olan hastalarda daha sık ortaya çıkmaktadırlar. Ağrılar birkaç ay içerisinde geçse de , hastaların yarısından 6 yıla kadar tekrarlayabilir. Bazen birkaç hafta cinsel ilişkiden kaçınmak gerekebilir. Eğer bu yapılamıyorsa, işilki öncesi ilaç almak gerekebilir. Stresi azaltmanın da, bu ağrılara iyi geldiği bilinmektedir. Sildenafil (Viagra), bu ağrıların %10 kadarına iyi gelmektedir. Bazı hastalarda kilo verme, eksersiz yapma ve cinsel ilişkide daha pasif bir rol üstlenme, ilişki sırasında her zaman uygulanan postürün değiştirilmesi ve aynı gün ekstra cinsel aktiviteden veya aktivilerden kaçınmak faydalı olabilir.

Cinsel ilişki sonrası ilk kez olan baş ağrıları

Hasta bu ağrıyı hayatında yaşadığı en kötü baş ağrısı olarak tanımlar. Bu tip baş ağrısı, aksi gösterilene kadar ciddi bir acil durumdur. Bu tür baş ağrısı, genellikle akut bir beyin kanamasına bağlıdır. Bu ağrılar sık değildir, fakat olduğunda hayatı tehdit edebilen ve acil değerlendirme ve tedavi gerektiren ağrılardır. Cinsel ilişki sırasında olan beyin kanamaları, anormal bir damarın yırtılması sonucu oluşur. Anormal damarlar, anevrizma denilen damar balonlaşmaları veya Arterio-venöz malformasyon denilen doğuştan gelen anormal damar iştirakleridir. Bunların yırtılması ile beynin yüzeyine veya beynin içine kanama olabilir. Böyle bir şüphe varsa beyin tomografisi incelemesi gerekir. Tomografide kanama bulgusu gözlenmez ise, bel bölgesinden beyin omurilik sıvısı almak gerekebilir ve bu sıvıda da kan aranır. Kanın damardan çıkarak beyin etrafına veya içine yayılması, patlayıcı bir başağrısına neden olur. Cinsel ilişki sırasında olan kalp olan AVM’si olan insanlar, genellikle bunun farkında değillerdir. Tüm hayatları boyunca bunları taşırlar ve onlar yırtılıp kanadığı güne kadar bir yakınmaları olmayabilir. Böyle bir durum insan sağlığı için oldukça risk taşır.

Cinsel ilişki sonrası kasık ağrısı neden olur?

Cinsel ilişki sonrası kasıklarda ağrının en yaygın nedenlerinin başında sert cinsel birleşme gelir. Sert birleşme alt karında ve kasıklarda ağrıya yol açma ihtimali yüksektir. Bu nedenle bazı kadınlarda iki gün boyunca ishal veya kabızlık gibi belirtiler bile ortaya çıkabilir. Ağrının nedeni aşağıdakilerden biri olabilir:

Penisin rahim ağzına vurması (derin penetrasyon): Penisin mesane ve idrar yollarında tahrişe yol açması.

Orgazm: Kadınlarda görülen ilişki sonrası karın ağrısının nedeni güçlü bir orgazm olabilir. Vajina ve rahim civarındaki kasların aşırı kasılması bu sonuca götürebilmektedir.

Diyafram Spazmı: Göğsümüzü karın boşluğumuzdan ayıran ve nefes almamızı sağlayan diyafram isimli bir kas vardır. Fiziksel olarak aşırı aktif olunduğu zaman diyaframa kramp (spazm) girebilir. Böylelikle karında ağrı oluşabilir. Bu nedenle ortaya çıkan ağrının kısa sürede geçmesi beklenir ancak nadiren saatlerce de sürebilir.

Duygusal Tepki: İlişkiye veya partnere karşı geliştirilen kaygı, korku, üzüntü, tiksinti gibi olumsuz duygusal tepkiler ilişki sonrası karın ağrısına yol açabilir. Bunun nedeni strese bağlı olarak yaşanan aşağıdaki gelişmelerdir:

Sindirim sistemindeki peristaltik hareketliliğin artması: Sindirim sularının çoğalması, iç organ hassasiyetlerinin artması, mide dış yüzeyinde bulunan mukoza tabakasındaki kan dolaşımının hızlanması, mukozal geçirgenlik ve bariyer fonksiyonunun değişmesi, bu şekilde ortaya çıkan ağrı mide bulantısı şeklinde de ifade edilebilir.

Rahim Fibroidi Ve Diğer Nedenler: Genellikle herhangi bir belirtiye neden olmayan fibroid isimli tehlikesiz oluşumlar toplumda yaygın olarak görülmektedir. Ancak nadiren de olsa ilişki esnasında veya ilişki sonrasında karın ağrısına, adetin ağırlaşmasına ve iki adet arasında kanama görülmesine yol açabilir.

Cinsel ilişki sonrası mide bulantısı neden olur?

Cinsel ilişkiden sonra mide bulantısı olumsuz düşüncelerden, suçluluktan, pişmanlıktan, bilgisizlikten ve yanlış beklentilerden dolayı ortaya çıkmış olabilir. Cinsel tiksintisi olan kişiler; eşlerinden çeşitli bahanelerle kaçarlar, uzak dururlar. Bu bahaneler; erken yatmak, aşırı bir çalışma temposu içine girmek, evde kalma süresini kısıtlamak ya da alkollü madde kullanımına başlamaktır.

Neye karşı tiksinti?

Cinsel organın temasına karşı, öpüşmeye ya da ten temasına karşı,

sperme karşı, cinsel ilişkinin başlama ihitmaline karşı tiksinti olabilir.

Belirtileri ise şöyle;

Baş dönmesi, terleme, çarpıntı, nefes darlığı, baygınlık, mide bulantısı,

sıcak basması, korku, kaygı ve iğrenme ve panik nöbetler görülebilir.