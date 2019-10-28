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Mesut Özil bombası: Devre arası Türkiye'de

Chelsea ve Liverpool’un eski yıldızı Joe Cole, Arsenal'in kadro dışı bıraktığı Mesut Özil için bomba bir iddiada bulundu.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan  Mesut Özil konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arsenal’in İspanyol Teknik Direktörü Unai Emery, Mesut Özil’in kadro dışı kalmasının yönetimle alınmış ortak bir karar olduğunu belirtirken, Chelsea ve Liverpool’in eski yıldızı Joe Cole’dan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

''Bu maaşı vermek istemiyorlar''
Efsane isim Mesut Özil'in devre arasında yolunun Türkiye'den geçeceğini ifade ederken şu cümleleri kurdu;

“Arsenal, zamanında Mesut Özil’i de diğer yıldızları gibi kaybetmekten korktu ve bu panikle çok fazla maaş ödediler. Şimdiyse bu maaşı vermek istemiyorlar. Bu kadar yüksek maaş verdiğiniz oyuncuyu şimdi oynatmak istemiyorsunuz. Tam bir kedi fare durumu yaşanıyor.

''Fener'e ya da Galatasaray'a gidecek''
Emery her ne kadar alınan bu kararı beğenmese de Mesut Özil, yönetimin direktifiyle kadroya alınmıyor. Devre arasında Fenerbahçe veya Galatasaray’a gitmesini, böylece yüksek maaş yükünden de kurtulmayı umuyorlar.”

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