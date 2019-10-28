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ÖSYM'nin yaptığı sınavların ücretleri cep yakıyor! Başkan Aygün maliyeti bu diyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav ücretleriyle ilgili tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖSYM Başkanı Aygün, "Başkanlığımızca her yıl yaklaşık 50 sınav yapılıyor, bu sınavlarda yaklaşık 200 ayrı test uygulanıyor. Gerçekleştirilen sınavlarda kesinlikle kar amacı güdülmüyor. ÖSYM sınavları maliyetine yapıyor, kar etmiyor. Sınavların özelliğine göre de bu maliyetlerde çeşitli artışlar oluşuyor" dedi.

Kurumun kar etmediği ortadadır

"ÖSYM'nin 2018 yılı bütçe rakamlarında KDV dahil geliri 737 milyon 367 bin 448 lira iken KDV dahil gideri 739 milyon 32 bin 142 liradır. Yani kurumun kar etmediği ortadadır" diyen Aygün şöyle devam etti:

"Tüm sınavların toplam aday kitlesinin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturan YKS ücretlerine 3 yıldır artış yapılmamıştır"

Ne olmuştu?

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) sınav başvuru ücretlerini düşürmesini istemişti. Açıklamada yüzlerce vatandaşın KDK’ya başvurarak ÖSYM’nin yaptığı sınavların başvuru ücretlerinin yüksekliğinden şikâyet ettiği belirtilmişti.

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