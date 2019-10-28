Vedat Muriç'ten Fatih Terim'in milli yapmadı iddiasına yanıt

Fenerbahçeli Vedat Muriç, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'a alınmadığı iddiasıyla ilgili olarak, "A Milli Takım için değil U21 Milli Takımı için Abdullah Ercan tarafından izleniyordum. Evrak işlemleri uzayınca, Kosova A Milli Takımı'ndan da teklif gelince ben de ülkemin takımına gittim" dedi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan renklerine bağladığı ve sarı-lacivertli takım ile sahaya çıktığı 9 maçta 5 gole imza atan Vedat Muriqi, İttifak Holding Konyaspor karşılaşması sonrası Sabah'a konuştu. İşte Kosovalı yıldızın samimi cevapları...

Forvetim ve attığım gollere göre değerlendiriliyorum ama takımın kazanması benim gol atmamdan daha önemli. Etrafımda çok yetenekli futbolcularla oynuyorum. Onlar hücuma ne kadar fazla katkı sağlarsa benim için avantaj oluyor. Sürekli hücum düşünen bir takımız. Sadece ben değil her forvet ne kadar çok destek görürse o kadar fazla gol atar.

''Ekstra motivasyon oluyor''

Rakipler daha fazla merkezi savunduğunda benim de işim zorlaşıyor. Bana karşı daha fazla önlem alınıyor. Fenerbahçe'ye karşı oynadıklarında rakipler daha fazla motive oluyor. Ben de kendimden biliyorum. Rize'de oynarken, Fenerbahçe maçlarında daha fazla motive oluyordum. Kadıköy'de böyle bir seyirci önünde oynamak her futbolcu için ekstra motivasyon oluyor. Taraftarımız ilk günden bu yana beni bağrına basıyor, bana çok güveniyorlar. O güveni boşa çıkarmamaya devam edeceğim.

Başarının formülü

Futbolun ömrü kısa. Bir futbolcu başarılı olmak istiyorsa kendine iyi bakmak zorunda. İyi idman, iyi uyku, iyi beslenme… Sadece idman ya da maç performansı değil maçtan sonra ya da idman sonrası yapacağımız ilk 2-3 saat dinlenme, beslenme, uyku bir sporcu için çok önemli. Bunlara daha çok dikkat etmeye çalışıyorum. Dikkat ettiğim sürece de bunun faydasını gördüğümü düşünüyorum.

''Evrak işlemleri uzayınca ülkemin takımına gittim"

Geçtiğimiz günlerde Vedat'ın, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'a alınmadığı iddiası ortaya atılmıştı. 25 yaşındaki golcü konuyla ilgili olarak, "A Milli Takım için değil U21 Milli Takımı için Abdullah Ercan tarafından izleniyordum. Evrak işlemleri uzayınca, Kosova A Milli Takımı'ndan da teklif gelince ben de ülkemin takımına gittim" dedi.

''Daha çok eksiğim var''

Konya maçında kaleyi karşıya aldığımda tamamen vurmaya odaklandım. Sert bir vuruş yaptım, güzel gol oldu. İnşallah gollerimin devamı gelir. Kafa toplarında başarılı olduğumu düşünmüyorum. Daha çok eksiğim var, kendimi bu konuda geliştirmem lazım. Bu sene ligde inanılmaz bir rekabet söz konusu. Bir seri yakalayarak milli takım arasına lider girmek istiyoruz. Kayseri ve içeride oynayacağımız Kasımpaşa maçlarını da alarak bu hedefimize ulaşacağız.