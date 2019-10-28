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New York Times'tan çarpıcı haber! Bağdadi operasyonuna Türkiye'nin katkısı büyük

Amerika'nın en saygın yayın kuruluşlarından New York Times gazetesi, bugün yayınladığı analizinde terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin operasyonda Türkiye’nin ne gibi büyük bir rol oynadığı yazdı.

İnsanlığın ve İslam'ın son dönemdeki en büyük düşmanlarından terör örgütü DAEŞ'in lideri Ebubekir El Bağdadi ABD askeri güçleri tarafından yapılan bir operasyonla öldürüldü.

Flaş gelişmeyi ABD Başkanı Donal Trump düzenlediği basın toplantısıyla tüm dünyaya duyurdu.

Geçmiş dönemde 'DAEŞ'e yardım ediyor' iftiralarına maruz kalan Türkiye'nin operasyona kritik önemdeki katkıları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Bu noktada ABD'nin ünlü yayın kuruluşu New York Times'tan çarpıcı bir analiz haber yapıldı. Analizde, Bağdadi’nin yakalanıp öldürülmesinde Türk yetkililerin rolüne dikkat çekti.

"Bağdadi'nin sağ kolunu Türkiye teslim etti''

Gazete, yayınladığı analiz yazısında Iraklı yetkililerin yaptığı açıklamalara yer verirken, DEAŞ terör örgütünün elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin yakalanma operasyonunda en önemli bilgilerin, Şubat 2018’de Türk yetkililer tarafından yakalanıp Irak’a teslim edilen İsmail el-Ethavi tarafından verildiği aktardı.

Iraklı kaynaklar, örgüt lideri Bağdadi’nin, üst düzey yardımcılarıyla sebze-meyve taşınan kamyonetler içinde toplantı yaptığını belirtti. Iraklı yetkili, "Ethavi, Bağdadi’nin hareketleri ve saklandığı yerler hakkında bulmacanın eksik parçalarını vererek bize önemli bilgiler sundu. Bize Bağdadi’nin yakın çevresindeki kurmaylarıyla Suriye’de toplantı yaptıkları yerleri anlattı" ifadesini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın Bağdadi operasyonuna etkisi 

Bağdadi’nin yakalanma operasyonu hakkında kilit noktaları yetkililerle paylaşan Ethavi’nin, Türkiye tarafından Irak'a teslim edilmesinin öneminin vurgulandığı analizde, Türkiye’nin Suriye’deki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın da DEAŞ terör örgütünün başka önemli figürlerinin yakalanmasında da büyük rol oynadığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini tüm dünyaya resmen duyurmuştu. Trump, terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi için, "İntihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü" ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Şiddet ve acıya yol açan bir katil yok edildi." ifadesini kullanan Trump, konuşması şu şekilde sürdürmüştü:

"Bir köpek gibi bir korkak gibi öldü. Artık dünya daha güvenli bir yer. Yaklaşık bir kaç haftadır takip ediyorduk. sürekli fikir değiştiriyordu, sonunda orada olduğunu öğrendik. .Bulunduğu yerde tüneller olduğunu ve biri hariç çıkmaz olduğunu da biliyorduk.O tünelde de kontrol sağlamıştık, 8 helikopterle indik bölgeye. Birçok savaşçı da karadan girdi, bubi tuzakları olduğu için duvarları patlatarak ilerlediler."

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