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Afganistan ile Pakistan arasında çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var

Afganistan ile Pakistan arasında sorunların yaşandığı Durand Hattı'nda iki ülke arasında çatışma çıktı. Ajansların aktardığına göre çıkan çatışma 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Afganistan ile Pakistan arasındaki tartışmalı Durand Hattı'nda iki ülke sınır birlikleri arasında çatışma çıktığı bildirildi. Afganistan'ın Kunar İl Şura Başkanlığı Sekreteri Şir Zemin Han, Pakistan sınır birliklerinin, Afgan topraklarındaki Kunar vilayetinin Duklam bölgesinde karakol yapımına başlamasının ardından Afgan sınır birliklerinin uyarı ateşiyle karşılaştığını belirtti.

Çıkan çatışmada 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Han, 3 sivilin de yaralandığını söyledi.

Durand hattı

Afganistan ile Pakistan arasındaki kuzeydoğudan güneybatıya uzanan 2 bin 640 kilometrelik sınırı oluşturan "Durand Hattı", 1893'te o dönem İngiliz Hindistan'ı Dışişleri Bakanı Sir Mortimer Durand ile Afganistan Şahı Emir Abdurrahman Han arasındaki anlaşmayla belirlendi.

Pakistan, Durand Hattı'nı uluslararası sınır olarak kabul etmesine rağmen Afganistan bu sınırı tanımıyor. Bu nedenle iki ülke askerleri arasında sınırda sürekli çatışmalar yaşanıyor.

İslamabad ve Kabil yönetimleri uzun süredir karşılıklı "topraklarındaki militanlara göz yumma" suçlamasında bulunuyor.

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