Anadolu Efes'in konuğu Kızılyıldız mts

Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın Sırbistan ekibiyle karşılaşacak.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Sezonun ilk hafta maçında sahasında Barcelona'ya yenilen Anadolu Efes, sonraki 3 karşılaşmasında Alba Berlin, Valencia ve Real Madrid'i mağlup ederek çıkışa geçti.

Kızılyıldız mts ise geride kalan 4 maçında tek galibiyetini Fenerbahçe Beko karşısında aldı. Sırbistan ekibi diğer maçlarında Panathinaikos, Maccabi FOX ve Barcelona'ya yenildi.

Avrupa'da 663. maç

Anadolu Efes, Avrupa arenasında 663. sınavını Kızılyıldız mts karşısında verecek.

Geride kalan 662 maçta lacivert-beyazlılar, 367 galibiyet ve 295 yenilgi aldı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren dahil olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 414 maçta 210 galibiyet elde ederken, sahadan 204 defa yenilgiyle ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında daha önce Kızılyıldız mts ile oynadığı 10 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, 4'ünde mağlup oldu.