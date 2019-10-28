HABER /  EKONOMİ

Bankaların kredi dosya masraflarıyla ilgili! Başvurup faizini de alabilirsiniz

KAHRAMANMARAŞ'ta ev almak için kredi çeken bir kişi, tüketici hakem heyetine başvurarak aldığı dosya masrafının faizlendirildiğini tespit edince yeniden hukuki süreç başlattı.

Merkez Onikişubat ilçesinde ev almak için 2009 yılında bir bankadan 72 ay vadeyle 38 bin 500 lira kredi çeken R.K, bir süre sonra bankanın dosya masrafını tüketici hakem heyetine başvurarak aldı.

Daha sonra bankanın kredi evrakını avukatı Serkan Özgül ile inceleyen R.K, bankanın dosya masrafı üzerinden de geri ödeyeceği parayı faizlendirdiğini tespit etti.

Bunun üzerine R.K, avukatı aracılığıyla dosya masrafı faizinin iade edilmesi için Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyetine müracaat etti.

Dosya masrafı faizini de banka ödeyecek

Şikayeti değerlendiren heyet, alınan faiz miktarının mağdur vatandaşa iade edilmesine karar verdi. Banka, Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, hakem heyetinin aldığı karara itiraz etti.

İtirazı değerlendiren mahkeme, heyetin aldığı kararı onaylayarak, faiz miktarının mağdura ödenmesine hükmetti.

Tüketici banka nezdinde yüzde yüz haklı 
Avukat Serkan Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin kullandığı krediyle ilgili bankanın yasal olmayan dosya masrafına bile faiz uyguladığını söyledi.

Bankanın müvekkili üzerinden haksız kazanç elde ettiğini belirten Özgül, "Müvekkilim 38 bin 500 lira ev kredisi almıştı. Bu kredi banka tarafından en başta verilirken faizlendirilmiş. Bu faizlendirmeyle, müvekkilimden aldığı dosya masrafı da faizlendirilmiş. Araştırmalarımız neticesinde burada bankanın dosya masrafını da faizlendirmesinin haksız olduğu kanaatine vardık. Bundan dolayı hakem heyetine gerekli olan başvuruları yaptık." diye konuştu.

Özgül, hakem heyetinin başvurularını incelediğini ve tüketici lehine karar vererek dosya masrafına uygulanan 855 lira 44 kuruşluk faiz miktarının iadesi kararı aldığını kaydetti.

Herhangi bir bankanın itiraz hakkı da artık yok
Karar sonrasında bankanın Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesine itirazda bulunduğunu ancak sonucun değişmediğini aktaran Özgül, şöyle devam etti:

"Banka gerekli yasal koşullar çerçevesinde itiraz etti. Dosyayı inceleyen yerel mahkeme tüketici lehine karar verdi. Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında kesin karar olduğu için herhangi bir bankanın ileride itiraz etme hakkı da şu aşamada yok. Tüketicimiz şu anda yüzde yüz haklı konuma geldi. Bankanın haksız olarak aldığı tahsilatı geri almış olduk. Tüketicilerin almış oldukları kredilerden dolayı kendilerinden bu şekilde faizlendirilen bir tutar varsa, bunu 10 yıl içerisinde geri alma hakları var. Avukatlara gidebilecekleri gibi bizzat tüketici hakem heyetine de başvuru yaparak ücretin iadesini talep edebilir."

Özgül, bu tür kararların emsal niteliği taşıdığını vurgulayarak, "Mahkemeler de bundan sonra bu şekilde emsal nitelikli kararlar verecektir. Tamamıyla bankaların haksız kazanç sağlamasını engellemek için böyle bir yola girilmiştir." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bağdadi operasyonuna Kayla Muller adı neden verildi korkunç detay Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Soylu: Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir
New York Times'tan çarpıcı haber! Bağdadi operasyonuna Türkiye'nin katkısı büyük
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
ÖSYM'nin yaptığı sınavların ücretleri cep yakıyor! Başkan Aygün maliyeti bu diyor
Ankara ve Samsun'da flaş DEAŞ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Peşmergeye terörist diyen Fatih Portakal'a Ahmet Hakan'dan zır cahil göndermesi
ÖNCEKİ HABERLER
ABD petrol sahalarına yerleşiyor! Deyrizor'a büyük sevkiyat
En ölümcül hastalıklardan! Sağlık Bakanlığı inme birimi kuruyor
Galatasaray'ın golcüsü var golü yok
Tuzu fazla kaçan yemeğe ne yapılır tanesi ile suyunu ayırarak...
30 Ekim çarşamba günü okullar tatil mi oldu MEB
Selda Bağcan metroda görüntülendi Ebru Polat yaptığı yorumla alay konusu oldu
Yorumlar