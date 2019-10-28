Pakistan'da eski başbakan Abbasi idam mahkumlarıyla aynı koğuşa konuldu

Sıvılaştırılmış doğal gaz ihalesi davasında tutuklu yargılanan eski Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, idam mahkumlarıyla aynı koğuşa konuldu.

Pakistan'ın Geo News haber sitesine açıklama yapan Abbasi'nin ailesi, Adiala Cezaevi'nde yatan eski başbakanın, burada temel insan haklarının ihlal edildiğini ve durumu kötü olmasına rağmen yeterli sağlık hizmeti alamadığını ifade etti.

Cezaevi doktorlarının da Abbasi için ameliyat kararı almasına rağmen adli makamlarca buna izin verilmediğini iddia eden aile üyeleri, eski başbakanın idam mahkumlarıyla aynı koğuşa konulduğunu ve bunun insan haklarına aykırı olduğunu söyledi.

Aile üyeleri, Abbasi'nin ziyaretçi kabul etmediğini, kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmadığını ve kendisine sunulan ev yemeği yeme imkanı gibi ayrıcalıkları bile istemediğini de aktardı.

Abbasi'nin 2013-2017'de Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanıyken, Katar'la yapılan 220 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 8 milyar lira) değerindeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihalesini hissedarı olduğu şirkete verdiği iddia ediliyor.

Önceki dönemin başbakanı

Eski Başbakan Navaz Şerif'in Anayasa Mahkemesi tarafından görevinden alınmasıyla 1 Ağustos 2017'de başbakan olarak görevlendirilen Abbasi, 1 Haziran 2018'de görevini seçim hükümetine bırakmıştı. 2 ay sonra yapılan seçimleri Pakistan Adalet Hareketi kazanmış ve lideri İmran Han başbakan seçilmişti.

Başbakanlığının sona ermesiyle yolsuzluk suçlamasının yanında Ulusal Güvenlik Konseyi görüşmelerinin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle vatana ihanetten tutuksuz yargılanan Abbasi'nin yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.

Pakistan'da siyasetçilerin yolsuzluklarını araştıran Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB), son bir senede yolsuzluk suçlamalarıyla üçü eski başbakan, biri eski cumhurbaşkanı olmak üzere çok sayıda siyasetçiyi ifadeye çağırdı.

Bunlardan Şerif, hakkında açılan üç davanın ikisinden hapis cezası alırken, eski Başbakan Benazir Butto'nun eşi eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ise tutuklu yargılanıyor.