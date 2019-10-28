Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili işe geç gelen personele bakın ne yaptı

Pek hoş olmayan bir durumla karşı karşıya olduğumu görüyordum

Kendisi iş adamı olduğunu ve iş hayatına 18 yaşında başladığını da aktaran Vergili, “18 yaşından bu tarafa kendime göre iş hayatımda belirli prensiplerim var. Sürekli olarak işçi ve memurun hatasını aramak gibi tutkum yok. Defalarca kendilerini ikaz ederek uyardım, mesai saatlerine dikkat edilmesi noktasında. Bir düzensizliğin olduğunu zaten hem görüyoruz hem de işe geliş gidişlerde yaptığım takiplerde pek hoş olmayan bir durumla karşı karşıya olduğumu görüyordum.