Göz altı morlukları neden olur nasıl geçer? Özellikle kadınların canını çokca sıkan gözaltı morluklarının nedenini doğru bulmak tedaviyi de beraberinde getirebilir. İşte uykusuzluktan, vitamin eksikliğine; sinüzitten kahve ve sigara tüketimine kadar çokca nedeni olan göz altı morluklarını gidermenin yolları haberimizde.

Göz altı morlukları neden olur nasıl geçer? Her yolu ve her ürünü denemenize karşın gözaltı morluklarınızı iyileştirmeyi başaramadıysanız bizim sizler için hazırladığımız önerilere bir göz atın deriz. Her yaştan kadının ve erkeğin derdi olabilen gözaltı morlukları, kimi durumlarda morluklar o kadar belirgin hale geliyor ki, kadınlar için makyajsız sokağa çıkmak bile mümkün olmuyor. Peki ama göz altı morlukları neden olur, kalıcı bir çözümü yok mudur? Tedavisi için ne yapılmalıdır, doğal çözüm olarak uygulanabilecek yöntemler nelerdir?

Yeni güne başlarken aynada göz altı morluklarıyla karşılaşmak herkes için kötü bir sürpriz. Göz çevresinde beliren bu mor halkalar, insana yorgun ve bitkin bir görüntü veriyor. Bu inatçı sorun kimi zaman genetik etkenlere bağlı olsa da, kimi zaman da kahveyi azaltmak kadar basit bir çözümle sonlanabiliyor. Göz altı morluklarını estetik olarak kapatmanın yolu aranmadan önce, mutlaka arkasında yatan neden araştırılmalı. Çünkü göz altı morlukları sadece yorgunlun ve uykusuzluğun değil başka hastalıkların belirtisi de olabilir. Gelin göz altı morluklarınan nedenlerin, hastalıklarla ilişkisine ve tedavisine göz atalım.

Uzun süreli bir uykusuzluk ya da yorgunluk halinin sonunda göz altlarının çökmesi ve koyu bir renge bürünmesi normal. Ancak göz altı morluklarının nedenleri asla bununla sınırlı değil. Morlukların birbirinden farklı birçok nedeni olabilir.

Göz altı morluğu tamamen genetik bir nedene dayalı olabilir. Ciltte bulunan melanin isimli madde yoğunlaştıkça göz çevresindeki koyu rengin artması mümkün. Özellikle Asya halklarında bu durum sık görülüyor. Aynı şekilde, yüz hatları nedeniyle gözlerinin altı mor görünen kişiler de mevcut. Yüzdeki çıkıntılı kemikler, belirgin göz altı çukuru ve şişkin göz altları damarlanmaya ve dolayısıyla koyu renkli halkalara neden olabilir.

Yaşlanma, göz altı morluklarını özellikle kadınların hayatına davet eden bir başka etken. Tabii bu problemi sadece kadınlarla sınırlamak doğru değil. Erkeklerde göz altı morlukları da özellikle yaşlanmayla birlikte sıkça görülür. Cildin incelmesi ve vücuttaki kolajen adı verilen maddenin azalması nedeniyle damarlar iyice belirginleşir.

Sigara ve kahve tüketenler dikkat!

Sigara, alkol ve kafein türevlerinin sık tüketilmesi de göz altı morluklarının başlıca nedenlerinden. Sigara vücudu oksijensiz bıraktığı için pek çok diğer hasarın yanında göz altı morluklarına da davetiye çıkarır. Alkol ve kafein ise dehidrasyona yani vücudun susuz kalmasına sebep oldukları için tehlikeli. Su oranı azalan vücutta damarlar da ortaya çıkar.

Göz altı morlukları hastalık habercisi olabilir

Özellikle bir anda ortaya çıkan morlukları hafife almamakta fayda var. Yeterli su tüketmemek gibi basit bir açıklaması olabileceği gibi, altından çeşitli sağlık sorunları da çıkabilir. Herhangi bir tedaviye başlamadan ya da estetik uygulama yaptırmadan önce mutlaka hekime danışmak gerekiyor.

"Göz altı morluğu hangi vitamin eksikliği nedeniyle oluşur?" diye araştırıyorsanız karşınıza B, C, K ve E vitaminleri çıkabilir. Bunlar kendi içerisinde de alt gruplara ayrılıyor. Örneğin B12 vitamini eksikliği başlıca şüphelilerden biri. Vücuttaki vitamin emiliminin azalması ya da böbrek üstü bezlerinin yeterli çalışmaması durumunda göz altı morluğu problemi yaşanabilir. Yeterli sebze ve meyve tüketmemek ya da fazla şeker yemek gibi beslenme hataları bu sağlık sorununu ortaya çıkarır.

Atopik egzama ya da alerji durumu varsa da damar yoğunluğuna bağlı göz altı morlukları yaşanabilir. Göz çevresindeki halkaları herhangi bir besine ya da özellikle kalitesiz kozmetik maddelere karşı vücudun bir tepkisi olarak değerlendirmek mümkün. Özellikle yeni değiştirdiğiniz bir fondöten ya da kapatıcıdan sonra bunu yaşıyorsanız şüphelenmelisiniz.

Sinüzit ya da burun akıntısı gibi yüz bölgesindeki sağlık problemleri, buradaki kan dolaşımını da doğrudan etkileyeceği için morluklara neden olur. Burun ameliyatlarında olduğu gibi, yüz çevresine yapılan herhangi bir müdahale doğrudan göz altlarını etkiler.

Hormonlar, göz altı morluklarının bir diğer nedenidir. Özellikle hamilelik ya da adet dönemi gibi ani hormon değişikliklerinin yaşandığı dönemlerle halkalar aynı zamana denk geliyorsa buna dikkat etmek gerekir.

Kansızlık en yaygın nedenlerden

Göz altı morlukları kansızlık ya da kan dolaşımındaki başka sorunlardan da kaynaklanabilen çok geniş kapsamlı bir problem olduğundan, sorunun kaynağının mutlaka bir hekim tarafından uygulanacak kan testleri ile belirlenmesinde fayda vardır.

Gözaltı morluklar nasıl giderlir?

Göz altındaki sevimsiz halkalardan kurtulmanın ilk yolu sorunun kaynağını tespit etmek. Herhangi bir sağlık sorunu ihtimali elendikten sonra küçük tavsiyeler uygulanabilir. Onun dışında öncelik her zaman hastalığı tedavi etmekte olmalı.

Beslenme düzenininde hata varsa önüne geçmek etkili bir çözümdür. Protein, vitamin, mineral ve kalsiyum bakımından dengeli ve düzenli beslenin.

- Kahve ve alkol tüketimini sınırlandırıp; her gün en az 3 litre su içtiğinizden emin olmalısınız.

- Vitamin eksikliği durumunda doktor tavsiyesi ile takviye alabilirsiniz.

- Yatmadan önce göz çevrenize A, C ve E vitamini içeren gece kremleri uygulayabilirsiniz.

-Özellikle alerjik bir bünyeniz varsa makyaj malzemesi seçiminde hassas davranın. Çok ağır makyaj yapmamaya özen gösterin; aksi halde cildiniz uzun süre hava alamayacaktır.

Günde en az 7 saat uyumanız gerekir. Eğer horlama ya da uyku apnesi gibi uyku sorunları yaşıyorsanız, bu durum sürekli yorgun hissetmenize ve uykunuzdan verim alamamanıza neden olur. Göz altı morluğundan önce iyi bir uyku için gerekli adımları atabilirsiniz. Uzun süre televizyon ve bilgisayar başında kalmamaya da özen gösterin, en azından mola verin.

Eğer sorun genetikse birtakım önlemlere rağmen tekrar etmesi kaçınılmaz. Bu durumda hücre yenileyici ya da renk açıcı kozmetik ürünlerden ve estetik uygulamalardan yardım alınabilir. Işık dolgusu adı verilen estetik uygulama ile buradaki rengin açılması sağlansa da belirli bir süre sonra işlemi yenilemek gerekir.

Salatalık parçaları rahatlatabilir

Siz de sabahları bir salatalığı dilimleyip 15 dakika kadar göz çevrenizde bekletebilirsiniz. Aynı işlemi patates dilimleriyle de yapabileceğinizi aklınızda bulundurun. Çay, geleneksel olarak göz çevresi problemlerinde kullanılan bir madde. Demlenmiş yeşil çayı pamuğa alarak gözlerinizde bekletebilirsiniz. Bu işlem gözlerinizdeki yorgunluk halini de alacaktır. Siyah çay dışında, daha kaliteli bir seçkiden oluşan yeşil çayı da bu organik tedavide kullanabilirsiniz. Basit görünmesine rağmen etkili olan bir diğer çözüm de göz çevresine soğuk su ile kompres yapmaktır. Bunun için buz küpleri de kullanabilirsiniz. Bu şekilde cildinizdeki mor görünüm hafiflerken gözler de dinlenecektir.