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Fenerbahçe Beko İsrail deplasmanında

Fenerbahçe Beko, 30 Ekim Çarşamba günü İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a konuk olacak.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın ve 30 Ekim Çarşamba günü 9 karşılaşma yapılacak.

Üç galibiyeti bulunan Anadolu Efes, yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını konuk edecek. İki takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da karşılaşacak.

Bir galibiyete sahip Fenerbahçe Beko, çarşamba günü İsrail'de Maccabi FOX ile mücadele edecek. Menora Mivtachim Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 22.05'te oynanacak.

Program
THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Khimki (Rusya) - Panathinaikos (Yunanistan)

20.30 Anadolu Efes - Kızılyıldız mts (Sırbistan)

22.00 ALBA Berlin (Almanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

22.45 ASVEL (Fransa) - Baskonia (İspanya)

30 Ekim Çarşamba:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Zenit (Rusya)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Fenerbahçe Beko

22.30 Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Barcelona (İspanya) - Valencia (İspanya) 

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