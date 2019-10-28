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Tunç Soyer'de babasıyla ilgili önemli itiraf! Tarkan açıklaması da çarpıcı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, babası Nurettin Soyer nedeniyle üniversitelerin kendisini kabul etmediğini söyledi. Soyer Tarkan konseriyle ilgili de açıklamalar yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Habertürk'ten Kübra Par'a konuştu. Soyer'in verdiği demeç şu şekilde: Soyer 'babanızla ilgili tartışmalı o süreç okul hayatınızı negatif etkiledi mi sorusuna şu yanıtı verdi. 

''O dönemde askeri yargıda sosyal demokrat olarak bilindiği için hep böyle bir tepkiyle karşılaşırdık. Mesela ben akademisyen olmak istedim ama üniversiteler kabul etmedi. Doğrusu onun oğlu olmak da kolay değildi''

Tarkan konserinde beni oynatacaktı, kabul etmedim

Tarkan konserinde Ekrem İmamoğlu ve Tarkan ile verdiğiniz poz da çok konuşuldu. “Eski bir dostluğumuz var” demişsiniz. Arkadaşlık nereye dayanıyor?

Aslında orada da Tarkan, “Oynatacağım sizi” demişti. Ben de dedim ki, “Sürekli dans ederken, oynarken fotoğrafım çıkıyor, artık yeter. ‘Bu adam başka bir şey yapmıyor mu?’ dedirteceksin, oynatma beni” dedim. Sadece alkışlamakla yetinerek geceyi geçirdik. Tarkan müthiş bir insan. Seferihisar’da bir hayvan barınağı yapma fikrimiz vardı.

Konsere davet edince koşa koşa gittik

Bu fikri ona açtık, proje üzerinde beraber çalıştık ve Harbiye’de bir açık hava konseri yaptı, onun tüm gelirini de hayvan barınağı yapılsın diye bize gönderdi. Bunun asla reklamını yapmadı. Sonra geldi, dostluğumuz pekişti. Seferihisar’da bir halk konseri yaptı ve ücret almadı. Böylece pekişen ve en azından benim kendimi çok bağlı hissettiğim bir dostluk oldu. Konsere de davet edince koşa koşa gittik.

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