Balık alırken dikkat! Akla hayale gelmeyecek hile solungaçlarını kırmızıya boyuyorlar

Bakırköy'de pazarda balık satan Yusuf Can "Balığın tazeliği, etinin sertliğinden, kulağından, gözlerinden, parlaklığından belli olur. Bir o kadar da balığın gösterişi zaten belli olur. Balığı elinizle tuttuğunuz zaman balığın kendini salmaması lazım. Parlak olması lazım. Kulaklarının kırmızı olması lazım. Bu tarz balıklarda bir sorun olmaz. Asıl tazelik konusu hamsi ve istavritte. Buzhane mevsimi başladığı zaman çok zorluk olur. Onun için balıkçına güveneceksin gerisi yalan" diye konuştu.