Balık alırken dikkat! Akla hayale gelmeyecek hile solungaçlarını kırmızıya boyuyorlar
EYLÜL ayında av yasağının sona ermesiyle birlikte balık satışları artarken son çıkan haber yine şoke etti. Bazı balıkçıların balıkları taze görünsün diye solungaçlarını kırmızıya boyadığı ortaya çıktı.
Özellikle kış aylarında pek çok balık çeşidi tezgahlara oradan da sofralarımıza geliyor. Balık tüketen vatandaşların, balık alırken dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Bazı balık satıcıları bayat balıkları çeşitli hilelere başvurarak vatandaşa satmaya çalışıyor. Vatandaş balık alırken öncelikle balığın solungaç kısmındaki kırmızılığa bakıyor.
Balıkta hileye başvuran bazı satıcılar ise solungaçları boya ve mürekkeple kırmızıya boyayarak balığı satmaya çalışıyor. Peki bir balığın taze olduğu nasıl anlaşılır? Balık alırken nelere dikkat etmeliyiz?
Bakırköy'de pazarda balık satan Yusuf Can "Balığın tazeliği, etinin sertliğinden, kulağından, gözlerinden, parlaklığından belli olur. Bir o kadar da balığın gösterişi zaten belli olur. Balığı elinizle tuttuğunuz zaman balığın kendini salmaması lazım. Parlak olması lazım. Kulaklarının kırmızı olması lazım. Bu tarz balıklarda bir sorun olmaz. Asıl tazelik konusu hamsi ve istavritte. Buzhane mevsimi başladığı zaman çok zorluk olur. Onun için balıkçına güveneceksin gerisi yalan" diye konuştu.
Balığın boyandığı anlaşılabilir mi?
Balık satıcısı Yusuf Can, "Baktığın zaman anlaşılır, boya olduğu bariz belli olur zaten. Bir süre sonra akar. Aynı canlılığı koruyamayabilir. Su vurduğumuz için bir süre sonra boyayı atar. Balıkçınıza güveneceksiniz, sürekli aynı balıkçıdan alışveriş yapılmalı. Tek çare bu. Sürekli 2 veya 1 TL için balıkçınızı değiştirirseniz çok farklı sorunlar yaşayabilirsiniz. Tek gerçek aslında bu" ifadelerini kullandı.