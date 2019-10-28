HABER /  YEREL

Kadın sürücü şoka girdi Allah'ın ben ne yaptım?

Demirören Haber Ajansı

MUĞLA'da, yol kenarında yürüdüğü sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Ayşegül Şimşek (20), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sinir krizi geçiren otomobil sürücü Ahuzar Doğan (35), uzun süre yaşadığı şoku atlatamayıp, "Allah'ım ben ne yaptım? Ben kadını ezdim, ezdim" diyerek gözyaşı döktü.

Ula Geri Gönderme Merkezi'nde görevli güvenlik personeli Ahuzar Doğan, işe gitmek üzere Menteşe ilçesindeki evinden, saat 08.00 sıralarında 48 NS 545 plakalı otomobili ile yola çıktı.

Doğan, Orhaniye Mahallesi, Pazaryeri Sokak'a geldiğinde yol kenarında yürüyen Ayşegül Şimşek'i fark etmeyip, çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşüp, kanlar içinde kalan Şimşek'e, ilk müdahaleyi çevreden yetişen vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek yaşamını yitirdi.

Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan sürücü Ahuzar Doğan'ı olay yerine gelen yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Doğan, "Allah'ım ben ne yaptım? Kadını ezdim, ezdim. Annem, ben ne hallere düştüm" diyerek, ağladı. Sinir krizi geçiren Doğan'ı yakınlarının ve polis ekiplerinin uzun süre çaba göstermelerine rağmen sakinleştirmeyi başaramadı. Bunun üzerine Doğan, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler
Muğla'da kaza yapan kadın sürücü şoka girdi Allah'ın ben ne yaptım?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 'Ölmeden beni bu dertten kurtarın' dedi iki ortağı da tuttuğu avukat da öldü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İbrahim Kalın'dan Bağdadi açıklaması! YPG'yle ilgili önemli uyarı
Tunç Soyer'de babasıyla ilgili önemli itiraf! Tarkan açıklaması da çarpıcı
Avrupa Birliği İngiltere'nin Brexit talebini kabul etti tarih ertelendi
Bankaların kredi dosya masraflarıyla ilgili! Başvurup faizini de alabilirsiniz
Süleyman Soylu: Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir
New York Times'tan çarpıcı haber! Bağdadi operasyonuna Türkiye'nin katkısı büyük
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhuriyet kaç yaşında 29 Ekim 2019 kaçıncı yılı kutlanacak?
Çekilen 150 MR veya tomografiden 120’si gereksiz doktorlar muayene bilmiyor
Göz altı morlukları neden olur nasıl geçer?
29 Ekim mesajları Cumhuriyet bayramı kutlama sözleri yeni 2019
Vatandaş dikkat! Balıkta inanılmaz hile bunu bile yapıyorlar!
EYT ile erken emeklilik kimleri kapsıyor EYT son haberler neler?
Yorumlar