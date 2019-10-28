'Ölmeden beni bu dertten kurtarın' dedi iki ortağı da tuttuğu avukat da öldü

Evraklar kayboldu devrini yapamadık: Uzun yıllar şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve bu şekilde Türkiye’nin her yerini gezdiğini söyleyen Şinasi Can, 1962 yılında 18 kişilik bir otobüs satın aldı. Can, "Otobüsü 2 ortağımla birlikte aldık. O zaman ortaklardan imza da almıştım. Tanıdık bir maliyeci arkadaşımız vardı, otobüsü üzerimden düşürmesi için imzalı evrakı ve ödenecek parayı verdim. Ne araba üzerimden düştü ne de imzalı evraklar ortada var. Hepsi kayboldu. Tanıdık maliyeci ortaklarımın adını ruhsat kaydından düşürecek, otobüsü benim üzerime yapacaktı. Ben de otobüsü sattığım kişiye devredecektim. Ancak bunu gerçekleştiremedik" dedi.