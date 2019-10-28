İbrahim Kalın'dan Bağdadi açıklaması! YPG'yle ilgili önemli uyarı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın IŞİD lideri Bağdadi'nin ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunarak "YPG’ya paye verme gayesi kabul edilemez." dedi.

DEAŞ lideri el-Bağdadi'nin öldürülmesi ile ilili açıklamalarda bulunan İbrahim Kalın terörle mücadelenin hem sahada hem de masada devam edeceğini vurguladı YPG ile ilgili uyarılarda bulunarak şunları kaydetti:

YPG’ya paye verme gayesi kabul edilemez

DEAŞ liderinin öldürülmesi önemli bir kazanımdır, terörle mücadelede bundan sonraki kararlılığı perçinleyen bir gelişmedir fakat buradan özellikle Suriye'de YPG terör örgütüne bir kredi çıkartma, onlara bir paye verme şeklinde bir çabanın olduğunu da görüyoruz. Bunlara karşı da herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.

Saklı ideolojilerle mücadeleye devam edeceğiz

Saklı ideolojinin ortadan kaldırılması Türkiye'nin de mücadele ettiği konudur. 'Türkiye bunları destekliyor' gibi kara propaganda yapıldığını gördük. Bunlara karşılığı verdik. Bundan sonra da devam edeceğiz.

Terör örgütü en çok İslam'a zarar vermiş bir kanserdir

Terör örgütü en çok İslam'a zarar vermiş bir kanserdir. Bizim açımızdan DEAŞ, FETÖ nasıl bir terör örgütüyse PKK da YPG de aynıdır. Türkiye aynı anda 3 terör örgütüyle tek başına mücadele eden bir NATO ülkesidir.

FETÖ'yü kullanmaya devam ediyorlar

Dünyada dini kullanarak sapkın bir ideolojiyi yaymak için terörizm uygulayan iki örgüt bulunuyor DEAŞ ve FETÖ. Dünya DEAŞ'ı kendilerine de saldırdığı için biliyor ancak FETÖ'yü kollamaya devam ediyorlar.

DEAŞ'a karşı mücadelemiz devam edecek

DEAŞ'a karşı mücadelemiz etkin bir şekilde bundan sonra da devam edecek. Özellikle Suriye sahasında, bizim kontrolümüzde olan bölgelerde DEAŞ'ın bir varlık göstermemesi, hiçbir şekilde geri gelmemesi için de çalışmalarımız sürecek.