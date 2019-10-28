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Son dakika Kick Boks Milli Takım antrenörü trafik kazasında hayatını kaybetti!

Kick Boks Milli Takımı'ndan son dakika acı bir haber geldi. Aydın'ın Germencik ilçesindeki kazada Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı yaşamını yitirdi, sporcu Merve Sağlam yaralandı.

Feci kaza Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana geldi. Kullandığı cipin bariyerlere çarpması sonucu Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı hayatını kaybetti, sporcu Merve Sağlam yaralandı.

Hasan Karlı (41) yönetimindeki 48 ABA 465 plakalı cip, Aydın-İzmir otoyolu Germencik gişeleri mevkisinde bariyerlere çarptı.     

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.   

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı  

Kazada ağır yaralanan Karlı ile aynı araçtaki sporcu Merve Sağlam (20), 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.     

Karlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazadan fotoğraflar;

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