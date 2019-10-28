Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı asker selamını çaktı
Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası’na yaptığı dalışta "Paletsiz Kategori"de 90 metre sınırını aşarak dünya rekoru kırdı. Ercümen, rekor kırdıktan sonra asker selamı verdi.
Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İle Çukurova Kalkınma Ajansının desteklediği dalışta, paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.
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Dünya rekoru kırdı selamı çaktı: Şahika, sevincini suda ekip arkadaşlarıyla paylaştıktan sonra, "Bu rekor Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünde kahraman Mehmetçik'e armağan olsun." yazılı pankart açıp, asker selamı verdi.
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Mehmetçik'e destek verdi: Milli sporcu Şahika Ercümen, asker selamı vererek Mehmetçik'in yanında olduğunu gösterdi.
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Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na giren Şahika, başarılı rekor denemesinin ardından büyük sevinç yaşadı.
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