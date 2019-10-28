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Şansal Büyüka beIN SPORTS’dan ayrıldı

Duayen gazeteci ve spor adamı Şansal Büyüka, uzun yıllardır çalıştığı beIN SPORTS ile yollarını ayırdı.

Türk sporunun duayen isimlerinden olan Şansal Büyüka, uzun yıllardır bünyesinde yer aldığı beIN SPORTS’dan ayrıldı.

Lig Tv logosu ile yaklaşık 20 yıl önce yayın hayatına atılan beIN SPORTS kanalının marka olmasında büyük pay sahibi olan Şansal Büyüka, bundan böyle ekranlarda olmayacak.

Veda yemeği
72 yaşındaki Şansal Büyüka, geçtiğimiz günlerde çalışma arkadaşlarına veda yemeği vermişti. Kariyeri başarılarla dolu olan Büyüka, bugüne kadar birçok basın organında görev aldı.



İşte Şansal Büyüka'nın bugüne kadar çalıştığı kurumlar...

Kanal 6
Kanal D
Hürriyet
Show TV
ATV
Cine 5
Sabah
Akşam
Milliyet
Lig TV

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