Burak Yılmaz antrenmana katılmadı

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlıların idmanına tedavisine devam edilen Burak Yılmaz katılmadı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ da idmanı takip etti.

Tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Burak Yılmaz'ın yer almadığı çalışmada Galatasaray'a karşı ilk 11'de forma giyen isimler rejenerasyon idmanı gerçekleştirdi. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman; ısınma koşuları ve açma germe hareketleriyle başladı. Pas idmanı, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasının gerçekleştiği antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut idmanıyla sona erdi.



Yarın izin yapacak olan siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarına çarşamba günü sabah 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.