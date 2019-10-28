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WhatsApp güncellemesiyle 4 bomba özellik! Kendini imha edecek

TÜRKİYE'de en çok tercih edilen haberleşme aracı olan WhatsApp yayınlayacağı son güncelleme ile birlikte 4 yeni özellik sunacak.

Artık neredeyse her telefonun olmazsa olmazı haline gelen WhatsApp, 4 yeni özellikle önümüzdeki günlerde kullanıcılarını şaşırtacak.

Whatsapp'ın, uygulamanın kullanımını kolaylaştırmak uygulama içerisinde sorunların daha hızlı çözüzülmesi adına yayınlayacağı güncellemeler ile birlikte içeriğe eklediği 4 yeni özellik şu şekilde:

Karanlık mod : Gelecek özelliklerden biri, Instagram ya da benzer uygulamalarda olduğu gibi "Karanlık mod" özelliği. Bu pek şaşırtmadı. Uygulamada Dark Mode ve karanlık bildirim mesajları olacak.

Kendini imha eden mesaj : Bir başka özellik ise kendini imha eden mesajlar özelliği! Yeni güncelleme ile birlikte artık kullanıcılar kendini imha eden mesajları kullanabilecek. Herkes kendini Müfettiş Gadget gibi hissedecek... Bu özelliğin nasıl kullanılacağı ile ilgili detaylı bilgi henüz yok.

Sessizde durum güncellemesi: Platforma entegre edilecek bir başka yenilik ile sessize aldığınız kişilerin durum güncellemelerini de gizlemiş olacaksınız.

Başlangıç ekranı: Yeni dönemde WhatsApp başlangıç ekranına kavuşacak. ‘Splash Screen’ olarak adlandırılan bu özellik ile uygulama ilk kez başlatıldığında, ekranda bir WhatsApp logosu belirecek.

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