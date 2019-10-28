Adalet Bakanlığı'ndan Mazlum Kobani seferberliği! İade talepnamesini Dışişleri'ne gönderdi
Terör örgütü YPG'nin sözde lideri Mazlum Kobani ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Adalet Bakanlığı, Mazlum Kobani'nin tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığına iletti.
Adalet Bakanlığı, YPG'li terörist elebaşlarından kod adı Mazlum Kobani gerçek adı Ferhat Abdi Şahin’in tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığına iletti.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e ilişkin çıkarılan kırmızı bültenin ardından, Şahin'in iadesine ilişkin girişimde bulunuldu.
Adalet Bakanlığınca, terörist Şahin'in tutuklanması talebini içeren iade talepnamesi hazırlandı.
İade talepnamesi dosyası Dışişleri Bakanlığı'na iletildi.
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Foto Galeri İşte YPG'li terörist Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası