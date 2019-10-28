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Samet Aybaba Kayserispor'la yollarını ayırdı

Kayserispor ile 17 gün önce sözleşme imzalayan Samet Aybaba, istifa etti. Kayserispor, Samet Aybaba'nın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile 17 gün önce mukavele imzalayan Samet Aybaba görevinden istifa ettiğini açıkladı. 

Sarı-kırmızılı ekip, Aybaba yönetiminde çıktığı ilk maçta Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalmış, deplasmanda dün oynadığı ikinci maçta ise BtcTurk Yeni Malatyaspora 4-0 yenilmişti.

''Futbolcular umursamazlık içerisinde''
Samet Aybaba, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Görev yaptığım 17 günlük süre zarfında sergilediğim tüm çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı fark ettim. Sizlerin de takdir edeceği üzere bu işin vitrini sahadır. Futbol, isimler kadar yürekle ve inançla oynanması gereken bir oyundur. Bunu geçmişime bakarsanız rahatlıkla görebilirsiniz.

''Görevimden istifa ediyorum''
Hayatım boyunca futbola bakış açım sebebi ile hep saha içinde kalmaya, saha dışı entrikalara takılmamaya çalıştım. Her koşulda aslolan kulüptür, kimse kulübün üzerinde değildir diye düşündüm. Çok üzülerek, Kayserispor'da gelinen noktanın böyle olmadığını söylemek durumundayım. Şu an itibarıyla çok severek ve büyük bir heyecanla başladığım Kayserispor teknik direktörlüğü görevinden istifa ediyorum. Şahsım ve ekibimin görev yaptığımız kısa sürece ilişkin herhangi bir talebi yoktur. Tekrar ediyorum, aslolan kulüptür, Kayserispor'dur. Bundan sonraki süreçte kendilerine başarılar diliyorum."

Fenerbahçe'yi konuk edecek
4 puanla ligin dibine demir atan Kayserispor, bu hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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