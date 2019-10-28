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Çekmeköy'deki okulda skandal! Öğrencilere besmele üzerinde prova yaptırdılar

İSTANBUL Çekmeköy'de bir ilköğretim okulunda 29 Ekim provası olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde öğrencilere besmele, hadis ve selam yazan kağıtlar üzerinde prova yaptırmaları vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu.

İstanbul Çekmeköy'de henüz ismi belirlenemeyen bir okuldan skandal görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provalarını öğrencilerin besmele, selam ve hadis yazılı kağıtların üzerinde yaptığı görülüyor.

Bu görüntüler sert tepki alırken, olayın provokasyon olabileceği üzerinde duruluyor. 

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