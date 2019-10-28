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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ortalığı sallayacak YPG açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısında önemli açıklalamalar yaptı. Çavuşoğlu , "YPG'lilerin DEAŞ'lıları para karşılığı bıraktığına dair duyumlar geliyor." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Çavuşoğlu, DEAŞ elebaşı el Bağdadi'ye yönelik operasyon öncesinde Türkiye'ye bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunulduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Harekata ara verdik demek, burada kalan teröristlere hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmez" açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

YPG'lilerin DEAŞ'lıları para karşılığı bıraktığına dair duyumlar geliyor

DEAŞ elebaşı el Bağdadi'ye yönelik operasyon öncesinde Türkiye'ye bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunuldu. DEAŞ ve diğer örgütlerle bundan sonra da mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye stratejik iş birliği ruhuyla hareket ediyor. YPG'lilerin Barış Pınarı Harekatını bahane ederek DEAŞ'lıları para karşılığı bıraktığına dair duyumlar geliyor. Bunları inceliyoruz.

Barış Pınarı harekatı

ABD, YPG'li teröristlerin çıktığını yazılı şekilde taahhüt etti. Fakat hem ara verdiğimiz dönemde de hem daha sonra ABD ile yaptığımız müzakerelerde de şunu söyledik; Çıkmayan birisi varsa ve taciz olursa Türkiye'nin bunları vurma hakkı vardır. Tek tük çıkmadıklarını görüyoruz, en son drone ile de saldırdılar. Bundan sonra çıkmayan varsa etkisiz hale getireceğiz. Harekata ara verdik demek, burada kalan teröristlere hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmez.

Rusya ile Soçi mutabakatı

Rusya'dan askeri bir heyet geliyor, detayları görüşeceğiz. Bölgeden çıkmayan teröristleri etkisiz hale getireceğiz. Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar 30 kilometrelik derinliğe çekilmezlerse Türkiye bunu temizler. Varsa çıkmayan, temizleriz

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