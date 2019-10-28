HABER /  FENERBAHÇE

Son 10 yılın en az kart gören Fenerbahçe'si

Süper Lig'in 9'uncu haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonki kart istatistiği ile dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, İttifak Holding Konyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında "Bu takım kart görmüyor çünkü futbol oynamak istiyor" açıklamasıyla sarı-lacivertli ekibin bu sezonki kart istatistiğine dair sinyal verdi. Ligde son 10 yıl baz alındığında Fenerbahçe, açık ara en az kart gördüğü sezonu yaşıyor.

Son 10 yılın ez az kart gören Feanerbahçe'si
Süper Lig'de geride kalan son 10 yılın ilk 9 haftası baz alındığında Fenerbahçe, en az kartı bu sezon gördü. Ligde çıktığı ilk 9 maçta 9 sarı kart gören ve hiç kırmızı kart görmeyen sarı-lacivertli ekip, maç başı 1.0 ortalama ile mücadele ederek diğer yıllara kıyasla bu alanda olumlu anlamda ilerleme kaydetmiş durumda. Geçtiğimiz sezonun ilk 9 haftasında 17 sarı kart gören Fenerbahçe, bu sezonun ardından en az kart gördüğü ilk 9 haftalık periyodu ise 2013-2014 sezonunda yaşadı. Fenerbahçe, o sezon 15 sarı kart gördü.

Dünya devlerinin önünde
Fenerbahçe, bu sezon gördüğü 9 kartla sadece Süper Lig'de değil; Avrupa'nın büyük liglerinde de bu istatistikte başı çekiyor. Avrupa'nın en iyi 6 ligi olarak gösterilen İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Portekiz Premier Lig'inde geçen süre baz alındığında Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester'ın ardından en az kart gören 2'nci takım durumunda. Leicester City bu alanda 10 maçta gördüğü 9 sarı kart ile başı çekerken, Almanya Bundesliga ekipleri Freiburg ve Borussia Dortmund da 9 maçta 10 sarı kart görerek iyi bir istatistik ortaya koydu. 6 büyük ligde en az  kart gören ekipler ise şu şekilde:

- İngiltere Premier Lig
Leicester City: 10 maç / 9 kart

- Almanya Bundesliga
Freiburg - Borussia Dortmund: 9 maç / 10 kart

- İspanya La Liga
Villarreal: 9 maç / 17 kart

- İtalya Serie A
Atalanta: 9 maç / 17 kart

- Fransa Ligue 1
Angers: 11 maç / 14 kart

- Portekiz Premier Ligi
Portimonense: 8 maç / 13 kart

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Adalet Bakanlığı'ndan Mazlum Kobani seferberliği! İade talepnamesini Dışişleri'ne gönderdi
Son dakika Kick Boks Milli Takım antrenörü trafik kazasında hayatını kaybetti!
Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması
Kadın sürücü şoka girdi Allah'ın ben ne yaptım?
İbrahim Kalın'dan Bağdadi açıklaması! YPG'yle ilgili önemli uyarı
Tunç Soyer'de babasıyla ilgili önemli itiraf! Tarkan açıklaması da çarpıcı
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul metro seferlerine 29 Ekim Cumhuriyet bayramı ayarı
Sumudica ile 2021 yılına kadar devam
2. yargı paketi kimleri kapsıyor 24 Ekim son haberler geldi
Hademenin taciz ettiği liseli kız öğrencinin ifadesi olay oldu
Samet Aybaba Kayserispor'la yollarını ayırdı
Cumhuriyet kaç yaşında 29 Ekim 2019 kaçıncı yılı kutlanacak?
Yorumlar