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Pakistan Başbakanı Han'dan 29 Ekim mesajı!  Çok yaşa Türkiye

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderen Pakistan Başbakanı Han "Bu tarihi gün, Türk milletinin sömürge güçlerine karşı cesaretini ve ardından gelişme ve refah yolunda ilerleyişini sembolize ediyor. Türklerin yiğit duruşu dünya çapında milyonlarca insana ilham verdi" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

'Pakistanlılar için onur kaynağı'

Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazdığı Cumhuriyet Bayramı tebrik mesajında, geçmişte Alt Kıta Müslümanlarının Türk milletinin yanında yer almasının Pakistanlılar için onur kaynağı olduğunu belirtti.

Alt Kıta Müslümanlarının Türk halkının yanında yer alması ile ortak inanç ve kültürün bugünkü yakın ilişkilerin kaynağı olduğunu ifade eden Han, şunları kaydetti:

'Çok yaşa Pakistan-Türkiye kardeşliği'

"Bu tarihi gün, Türk milletinin sömürge güçlerine karşı cesaretini ve ardından gelişme ve refah yolunda ilerleyişini sembolize ediyor. Türklerin yiğit duruşu dünya çapında milyonlarca insana ilham verdi. Pakistan, Türkiye'yi yakın dost ve kardeş olarak görmektedir. Ülkelerimiz arasındaki tarihi bağı, halkımızın yararı, bölgemizin barış ve refahı için daha da derinleştirmeyi dört gözle bekliyoruz. Çok yaşa Türkiye, çok yaşa Pakistan-Türkiye kardeşliği."

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