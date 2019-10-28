BM'den kritik açıklama! Türkiye Rusya ve İran'la yarın görüşeceğiz

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, yarın akşam Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Cenevre'de bir araya geleceğini açıkladı.

Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Cenevre'de yapılacak Suriye Anayasa Komitesi toplantı öncesi Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları'yla görüşme yapacağını teyit etti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, yarın akşam Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Cenevre'de bir araya geleceğini bildirdi.