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Selin Ciğerci kaç yaşında erkek hali nasıldı babası çok zengin

Sevgilisi Gökhan Çıra ile bu akşam evlenecek olan Selin Ciğerci özel hayatı ile merak konusu oldu. Ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci Bebek Okan adıyla ünlenmişti. Selin Ciğerci'nin babası ise çok zengin ünlü bir giyim firmasının sahibi. Peki Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında ne zaman cinsiyet değiştirdi ve eski hali yani erkek hali nasıldı?

Selin Ciğerci özel hayatı ve yaptıkları ile hep magazin basınının gündeminde. Sevgilisi Gökhan Çıra ile bu akşam görkemli bir düğünle evlenecek olan Selin Ciğerci ameliyatla cinsiyet değiştirdi ve kadın oldu. Bebek Okan lakabı ile ünlenen Selin Ciğerci'nin babası ise çok zengin bir iş adamı, ünlü bir hazır giyim mağazasının sahibi. 

SELİN CİĞERCİ KİMDİR: Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan' adıyla ünlenmişti. 3 yıl önce geçirdiği ameliyat ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirten Selin Ciğerci, DJ’lik yaparak hayatını sürdürmektedir. Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı.

Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti. Son olarak Gökhan Çıra ile birlikte olan Selin Ciğerci evlilik arefesindeyken ayrılık kararı alsa da sonradan barıştı.

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