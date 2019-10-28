HABER /  GÜNCEL

HDP'den yeni skandal! Siirt'te İstiklal Marşı'nı protesto ettiler

SİİRT 'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında HDP Siirt Belediye Başkan Vekili'nin skandal görüntüleri törene damga vurdu. Herkesin okuduğu İstiklal Marşını HDP'li isim protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ali Fuat Atik, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Kenasarı ve Siirt Belediye Başkan Vekili Elif Akan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

HDP'li Siirt Belediye Başkan Vekili İstiklal Marşı'nı okumadı

Protokol üyelerinin ve vatandaşların İstiklal Marşı'nı okuması sırasında HDP'li Siirt Belediye Başkan Vekili Elif Akan'ın marşa eşlik etmemesi dikkati çekti.

Törene, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, siyasi partilerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
BM'den kritik açıklama! Türkiye Rusya ve İran'la yarın görüşeceğiz
Sezgin Tanrıkulu'nun Taksim'deki 29 Ekim töreninde protokol merakı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ortalığı sallayacak YPG açıklaması!
Çekmeköy'deki okulda skandal! Öğrencilere besmele üzerinde prova yaptırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı yine tarihi bir mücadelenin içindeyiz
Saadet Partisi'nden Trump'a bomba mektup! Yerden yere vurmuşlar
ÖNCEKİ HABERLER
Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılıyor
300 bin TL devletin kasasında kaldı
Selin Ciğerci kaç yaşında erkek hali nasıldı babası çok zengin
Kırıkkale'deki bu caminin çeşmesinden çorba akıyor
Borsa İstanbul'da üç yeni endeks hesaplanmaya başlıyor
EYT ile erken emeklilik kimleri kapsıyor EYT son haberler neler?
Yorumlar 1 yorum