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İzmir'de hamile kadın kazadan sağ çıkıp doğum yaptı

İhlas Haber Ajansı

İZMİR’in Buca ilçesinde, iddialara göre, hastaneye gitmekte olan ve bu nedenle kırmızı ışıkta geçen hamile kadının içinde bulunduğu araç yan yattı. Ekiplerin seferber olmasıyla hastaneye yetiştirilen kadın, daha sonra sağlıklı bir şekilde doğum yaptı.

İZMİR’in Buca ilçesi Doğuş Caddesi Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesi önünde meydana gelen kazada; iddiaya göre, 35 CKS 55 plakalı araç sürücüsü, aracın içindeki hamile Fatma Sekmen'i doğuma yetiştirebilmek için kırmızı ışıkta durmayarak devam etti. Aracın yola girdiğini fark etmeyen 35 DFB 10 plakalı araç, otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobildeki 3 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, vatandaşlar araçtan çıkanlara yardım etti.

Anne ve bebeğin durumu iyi

Bu arada, hamile Fatma Sekmen için ambulans istendi. Olay yerine gelen ambulans, hamile kadını hastaneye yetiştirmek için seferber oldu. Karnı burnunda kadın Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülmesinden bir müddet sonra doğum gerçekleşti. Kazanın ardından üzülen ailenin yüzü, gelen erkek bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olmasıyla güldü.

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