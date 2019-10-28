Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor.

18 yaşındayken NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olan ancak son iki sezondur düzenli forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli kulüpten ayrılmaya karar verdi. İşte Ferdi Kadıoğlu'nun Hollanda basınına verdiği o röportaj...

- Ocak ayına kadar fazla forma şansı bulamazsan ayrılmayı tekrar düşünür müsün?

Evet, o zaman kulüple farklı bir çözüm arayışına gireriz. İki sezon üst üste oynamamak benim için iyi olmaz. Kiralık gitmek daha mantıklı bir karar olur.

- Fakat, Dani de Wit ve Teun Koopmeiners gibi senin jenerasyonunda olan futbolcular AZ'deki her maçta süre buluyorlar

Kendini geliştirmen, alacağın dakikalarla alakalı. U19'da oynamak ile benzer bir durum değil. Bu doğru. Ne kadar çok süre alırsam, kendimi o kadar geliştirme şansım olur. Ancak, hala pozitif bir bakış açısına sahibim. Sezonun ilk 4 maçında oynadım. Kendime güvenim yerine geldi.

- Fenerbahçe'ye transfer olduğun için pişman olduğun anlar oldu mu?

Asla, tek bir dakika bile. Hiçbir şeyden pişman değilim. Elbette, daha fazla oynamak isterim ama aynı zamanda kendimi geliştirmem gerekiyor. Daha fazla güçlenmem ve daha olgun bir futbol oynuyor olmam lazım. Ben adım adım kendimi geliştiriyorum. Unutmayın, Fenerbahçe'de çok iyi futbolcularla forma rekabetindeyim. Fenerbahçe'nin seviyesiyle NEC'in seviyesi aynı değil.

- İyi oynadığın maçlardan sonra tekrar yedek kulübesine döndün

Teknik direktörümüz Ersun Yanal, kararlı biri. Sezonun ilk maçından sonra bana, "İşleri senin için daha kolaylaştırmak istiyorum." dedi. Elbette, yedek kalmak sıkıyor. Ancak, bazı kararları vermenin de kolay olmadığını anlamak gerekiyor.

Neden diğer oyuncuların önünde seni seçmeli mesela

Her oyuncu seçilmediğinde sinirlenir. Fakat, futbol böyle bir şey. Çok büyük bir kulüpte futbol oynuyorum ve rekabeti kabullenmem gerekiyor. Sonuç olarak, daha sıkı çalışmaktan ve fırsat ummaktan başka yapacak bir şeyim yok. Burada kimsenin forması garanti değil, hiç kimsenin. Bu tip şeyleri Flemenkçe bilen Deniz Türüç ve Garry Rodrigues ile sürekli konuşuyorum. Onlar benden daha yaşlı ve Türk teknik direktörler konusunda tecrübeli.

- Daha fazla oynaman gerektiğini hissediyor musun?

"Kesinlikle. Bu konuda dürüst olacağım. Geçen sezon devre arasında bir yere kiralık gidip daha fazla oynamak istedim. Bu gerçekten karamsar zamanlarımdı. Kupada ilk maçıma çıktım ve teknik direktör Ersun Yanal yanıma gelip bana dedi ki, "Ferdi, gitmeni istemiyorum. Kalman daha iyi olur.

Bu bana güvendiğini gösteriyordu. Ancak, sonuçlar çok kötüydü ve ben fırsat bulamıyordum. Çok az oynayabildim. Ardından, bu yaz Belçika'dan ve Hollanda'dan bazı kiralama teklifleri geldi. Çok güçlü bir sezon öncesi hazırlığı yapıyorduk. Sonra sakatlıklar oldu. Real Madrid, Sivasspor ve bazı hazırlık maçlarında süre aldım. Teknik direktör, bana güveniyordu. Sonra gelen tüm teklifleri reddettim. Bir kez daha Fenerbahçe'de şansımı denemek istedim. Başlangıç, çok ümit vericiydi. Sezonunda ilk maçında oynadım. Bir hafta sonra maçı kazandıran golün asistini yaptım."