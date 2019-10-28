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Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

İki NATO müttefiki olarak DEAŞ'ın yanı sıra PKK ve YPG dahil bütün terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlı bir şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulanan görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Washıngton'a gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

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