CHP'li isme İBB'de üst düzey görev

CHP Parti Meclisi üyesi Gökhan Günaydın, İBB iştiraklerinden İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Gökhan Günaydın, 22 Mart 2020 tarihine kadar görev yapacak.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi, eski Ankara Milletvekili ve Ziraat Mühendisleri Odası eski Genel Başkanı Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.'nin (İSYÖN) yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Birinci derece imza yetkisine sahip olan Günaydın, 22 Mart 2020 tarihine kadar görev yapacak.

İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.'nin 8 Kasım 2019 tarihli son yönetim kurulu kararı, 25 Ekim 2019 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanarak resmileşti.

Önceki başkan 40 gün önce atanmıştı

Söz konusu yönetim kurulu kararında, 27 Ağustos 2019 tarihinde, şirketin yönetim kurulu başkanlığına getirilen Mahir Polat'ın görevinin sona erdiği, yerine Gökhan Günaydın getirildiği belirtildi.

Gökhan Günaydın ile ilgili olarak yönetim kurulu kararında şöyle denildi:

"Ankara/Gölbaşı adresinde ikamet eden, Gökhan Günaydın, 22.3.2020 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı/1.Derece imza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: ( Mustafa Bolat, Sabri Çakıroğlu)'den herhangi birisiyle müştereken temsile yetkilidir."