AK Partisi Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, "3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır.'' ifadesini kullanırken konuya ilişkin çalışma yapıldığını aktardı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin yaptığı açıklamalarda, DEAŞ elebaşının öldürülmesi ile ilgili, "Bir terör örgütünün liderinin öldürülmesi söz konusuyken, bir başka terör örgütünün sözde liderinin ABD'ye davet edilmesinin terörle mücadele konusunda ne kadar büyük bir çelişki oluşturduğunun altını çiziyoruz." dedi.

"DEAŞ liderinin öldürülmesi terörle mücadele noktasında bir dönüm noktası. Umarız bütün terör örgütlerine karşı aynı ilkeli yaklaşım devam eder." ifadelerini kullanan Çelik, "YPG/PYD terör örgütünün varlığı DEAŞ'ı geriletmek değil, tam tersine DEAŞ'ın zemin bulmasına imkan vermektedir." şeklinde konuştu.

Çelik, "Tüm terör örgütleriyle mücadele, herkesin ilkeli bir şekilde hepsine karşı aynı tavrı almasıyla mümkündür. DEAŞ'a karşı yapılan neyse PYD/YPG ve PKK'ya karşı da aynısının yapılması gerekir." açıklamasında bulundu.

"Türkiye kimsenin mülteci kampı değildir"

"Türkiye, kimsenin mülteci kampı değildir." diyen Çelik, "Dolayısıyla (AB) yapacakları işi, bu meselenin sürdürülebilir insani standartların korunması açısından hassasiyetle ele almaları ve ciddi bir eylem planıyla önümüze gelmeleri gerekir." şeklinde konuştu.

PKK yandaşlarının Avrupa'daki Türklere saldırıları

Çelik, PKK yandaşlarının Avrupa'daki Türklere saldırıları ile ilgili de "Bütün ülkeleri, PKK terör örgütünün ve benzer terör örgütlerinin soydaşlarımızı, vatandaşlarımızı taciz etmesine karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyarıyoruz." dedi.

"Ceza indirimi yerine sistem değişikliğinden yanayız"

İkinci Yargı Paketi ile ilgili olarak da AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız." ifadelerini kullandı.

"3600 ek gösterge konusunda pozitif yaklaşımımız sürüyor"



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı konuşmada "3600 Ek Gösterge pozitif yaklaşımdır. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız çalışıyorlar. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerimize bir düzenleme sözkonusu. Ekonomik disiplin içerisinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler de gözetilerek yapılmasıdır. Bu şekilde bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması sayın bakan tarafından açıklanacaktır. Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir, pozitif yaklaşım aynen sürmektedir." ifadelerini kullandı.