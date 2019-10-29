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UEFA, İrfan Can Kahveci'nin asker selamı sevincine soruşturma başlattı!

UEFA, Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği maçta asker selamı veren İrfan Can Kahveci'nin gol sevinci ile ilgili disiplin soruşturması başlattı.

UEFA Avrupa Ligi 3. maçında Medipol Başakşehir'in, Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü atan milli oyuncu İrfan Can Kahveci, gol sevincinde asker selamı vermişti. CNN Türk'ün haberine göre UEFA; Edin Visca, Azubuike ve Robinho ile birlikte asker selamı veren İrfan'a disiplin soruşturması açtı.

"Gol atarsak yine asker selamını veririz"
CNN canlı yayınına bağlanan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "UEFA bize bu yazıyı bize iletti. Böyle çifte standart olmaz. Madem İrfan Can için müfettiş atıyorlar. Visca ve Robinho da asker selamı verdi. Neden İrfan Can sadece. Hepsini sevk edin. Dünya kupasında devlet başkanı Macron'a Griezmann selam duruyor. Neden soruşturma açılmıyor? Gol atarsak asker selamını yine veririz" dedi.

İşte o belge:



Federasyondan ilk yorum
TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da, "Bu provokasyon değildir. Bu bir sevinçtir. Bunu hukuki çerçevede UEFA'ya anlatacağız. En iyi şekilde savunmamızı yapacağız kimsenin kuşkusu olmasın. Biz ceza almak istemiyoruz. Uyaracaklarını düşünüyoruz. Bundan önce böyle bir şey olmadığı için süreci yaşayıp göreceğiz." diye konuştu.

Başakşehir de açıkladı
Başakşehir Kulübü de Twitter hesabından, "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı." paylaşımında bulundu.

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