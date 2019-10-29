Fatih Terim 5 ismin biletini kesti! İşte şans vereceği o gençler

Fatih Terim, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından "Bundan sonra belki 17-18 yaşındaki futbolcuları da sahada göreceksiniz" açıklamasını yapmıştı. Terim'in bu açıklaması sonrası gözler bu genç oyuncular çevrildi.

1-0 kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla özeleştiride bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncu seçiminde hata yaptığını kabul etti. Deneyimli çalıştırıcı, "Bundan sonra belki 17-18 yaşındaki futbolcuları da sahada göreceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.

5 isim Ocak'ta yolcu

Fatih Terim, performanslarından memnun kalmadığı 5 isimle yolları ayırma kararı aldı. Bu isimler; Belhanda, Seri, Jimmy, Adem ve Emre Mor ile Ocak'ta yollar ayrılacak.

Terim'in bu açıklaması sonrasında gözlerin çevrildiği genç oyuncu listesi ise oldukça kabarık. Deneyimli teknik adamın altyapıdan yetişen oyunculardan kimi seçeceği ise merak konusu. İşte o genç oyunculardan bazıları...

Mustafa Kapı: 17 yaşındaki genç oyuncu, 8 numarada oynuyor. Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında oyuna giren Mustafa, sarı-kırmızılı takımla ligde forma giyen en genç futbolcu olarak kulüp tarihine geçti.

Atalay Babacan: Atalay Babacan ise özellikle kupa maçlarında süre almaya başlamıştı. Solak futbolcu, hem 10 numarada hem de kanatlarda denenecek. Atalay Babacan, 28 Haziran 2000 doğumlu, altın jenerasyonun 'en parlak' oyuncusu olarak gösteriliyordu.

Süleyman Luş: 19 yaşındaki oyuncu Nagatomo'dan formayı alabilir. İmparator, U-19 ekibinde boy gösteren Süleyman Luş'u gözlem altına aldı. Alt yapı hocalarına "Onu hazırlayın" talimatı verdi. Tekniği yüksek, fiziği ise zayıf bir isim.

Işık Kaan Arslan: 19 yaşındaki genç stoper, Terim'in gözdesi.

Yunus Akgün: 2000 doğumlu, iki kanatta da oynuyor. Hızı ve dripling kalitesi ile ön plana çıkan genç oyuncu, yaratacılık ve uzun şut tehdidi açısından da standartların oldukça üzerinde.

Mirza Cihan: Sol açık ve orta sahada oynuyor, ofansta etkili. Türkiye'de gelecek vaadeden oyuncular arasında gösterilen Cihan, forvet arkası, sol açık ve orta saha mevkilerinde forma giyiyor. Galatasaray genç oyuncuyu Gazişehir'den kadrosuna kattı. Ofansif orta saha olarak da oynayabiliyor.

Gökay Güney: 1999 doğumlu olan Gökay Güney, merkez orta saha ve stoperde oynuyor. Gökay Güney, pas yeteneği ve oyun görüşü ortalamanın oldukça üstünde olan bir oyuncu. Uzun mesafe pasları denemekten çekinmiyor.

Erencan Yardımcı: 17 yaşındaki forvet hazırlık maçlarında oynamıştı.