Irak'ta kaos Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Başbakan Adil Abdulmehdi'ye erken seçim çağrısında bulundu. Öte yandan Bağdat hükümeti kentte gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağa karşın, binlerce kişi gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı’na akın etti. Sadr yaptığı son açıklamada ise sokağa çıkma yasağı kararına meydan okunması çağrısı yaptı.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gösterilerin devam etmesi gerektiğini belirterek, güvenlik güçlerinin eylemcilere müdahalesini de kınadı.

Açıklamasında, protestoculara seslenen Şii lider, "Gösterinize devam edin, meclis oturumunda yolsuzluk yapanların cezalandırılması ele alınmadı" ifadelerini kullandı.

Sadr, ayrıca Başbakan Abdulmehdi’ye ülkeyi uluslararası toplumun gözetiminde erken seçime götürmeye çağırdı.

Sokağa çıkma yasağı

Irak’ın başkenti Bağdat başta olmak üzere güney illerinde de 3 gündür devam eden protesto gösterilerini dindirmeye çalışan hükümet, gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bağdat Operasyonlar Komutanı Kays Mahmadavi tarafından yapılan açıklamada saat 00.00’dan sabaha kadar kentte sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirterek, yasağın göstericiler arasına provokatör sızdığı bilgisi üzerine alındığını ve amaçlarının protestocuları korumak olduğunu söyledi.

Bağdat’tan önce Kerbela kentinde de sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Tahrir Meydanı’na akın Irak’ın başkenti Bağdat’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağına karşın, binlerce kişi gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı’na akın etti. Bağdatlı binlerce kişi, ellerinde Irak bayraklarıyla başkentin merkezi Tahrir Meydanı'nı doldurdu. Göstericiler, sokağa çıkma yasağına tepki göstererek, "Bizi evde tutamazsınız" şeklinde slogan attı. Göstericiler ayrıca, protestolar sırasında ölenlerin anısına alanda yüzlerce mum yaktı. Tahrir Meydanı’nın çevresinde konuşlanan güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahalesini sürdürüyor.

Tel örgü ile kapattı

Öte yandan başkentteki Nisur meydanına toplanan protestocuların güvenlik güçleri meydana giden bütün yolları tel örgü ile kapattı.

Başbakan Abdülmehdi’nin devlet kurumları ve öğrencileri mesai yapmaya çağrısına rağmen bu sabah başkent Bağdat’ta toplanan öğrencilere sert müdahale edildiğini iddia eden Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği birçok sayıda öğrencinin biber gazından etkilenerek hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Öğrencilere yapılan sert müdahalenin insan haklarına aykırı olduğunu söyleyen İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, sosyal medyada bulunan görüntülerin araştırılması ve ihlal yapanların cezalandırılmasını istedi.

Sadr'dan "Sokağa çıkın" çağrısı

Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Bağdat'ın her yerini Tahrir Meydanı'na çevirin. Sokağa çıkma yasağına meydan okumak yiğitlerin işidir" ifadesini kullandı.