Başakşehir Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Başakşehir’in gollerini 67’nci dakikada penaltıdan Visca ve 78’inci dakikada Skrtel kaydederken, Trabzonspor’un golleri 61’inci dakikada Sturridge ve 90+6’da Sörloth’tan geldi. Bu beraberliğin ardından puanını 14'e yükselten ev sahibi Medipol Başakşehir 6. sıraya yerleşirken, konuk ekip Trabzonspor 15 puanla kendisine 4. sırada yer buldu.

Ligde haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Trabzonspor'u konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da önemli gol fırsatlarından yararlanamadı ve devre arasına 0-0 beraberlikle girildi. Karşılaşmanın 59. dakikasında Trabzonspor, Martin Skrtel'in ceza sahası içinde elle oynamasından dolayı penaltı kazandı. Atışı 61. dakikada kullanan Daniel Sturridge, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Geri düşmesinin ardından çabuk toparlanan Medipol Başakşehir, 65. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın ceza sahasında Enzo Crivelli'yi düşürmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Edin Visca, 67. dakikada atışı gole çevirerek skora dengeyi getirdi: 1-1

Maçın 78. dakikasında Martin Skrtel'in ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçen turuncu-lacivertli uzatma dakikalarına bu skorla girdi. Mücadelenin 90+6. dakikasında Alexander Sörloth ile fileleri havalandıran bordo-mavili takım, skora denge getirdi ve maç 2-2 beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 16'ya, Medipol Başakşehir ise 15'e çıkardı.

Sörloth ve Sturridge'den gollere devam

Trabzonspor'un golcüleri Alexander Sörloth ve Daniel Sturridge, takımlarının gol yükünü çekmeye devam ediyor.

Medipol Başakşehir müsabakasında attığı golle bu sezon 6. kez fileleri havalandıran Norveçli Sörloth, ligde üst üste 4 maç gol sevinci yaşadı. Sörloth, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep Futbol Kulübü maçlarının ardından Medipol Başakşehir karşılaşmasında da takımı adına skoru değiştirdi.

Bordo-mavili kulübün bu sezonki flaş transferi Sturridge ise ligin 8. haftasındaki Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan maçın ardından Medipol Başakşehir müsabakasında da fileleri havalandırdı.

Başakşehir'in yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Ligin ilk 2 haftasını mağlubiyetle kapatan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında yaptığı 6 maçta mağlup olmamıştı. Sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir, yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti.

Trabzonspor beraberliğiyle Medipol Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Turuncu-lacivertliler, ligde son 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Trabzonspor'un galibiyet serisi sona erdi

Bordo-mavili takımın ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Süper Lig'de son olarak 5. haftada Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan Trabzonspor, sonrasındaki Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep Futbol Kulübü müsabakalarını kazandı.

Medipol Başakşehir ile berabere kalan Karadeniz temsilcisi, galibiyet serisini devam ettiremedi.

Başakşehir, Trabzonspor'a geçit vermiyor

Medipol Başakşehir, Trabzonspor ile yaptığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Bordo-mavili takıma karşı ligdeki son yenilgisini 2014-2015 sezonunun 2. yarısında yaşayan turuncu-lacivertli takım, sonrasındaki müsabakalarda rakibine mağlup olmadı.

Medipol Başakşehir, söz konusu süreçte Trabzonspor maçlarında 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Trabzonspor, Başakşehir deplasmanında gülemiyor

Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı son 7 lig müsabakasında galip gelemedi.

Dış sahadaki son galibiyetini o dönemli adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı 2011-2012 sezonunda alan bordo-mavili ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmayı kazanamadı.

Trabzonspor, söz konusu süreçte 3 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

Trabzonspor, ligde kalesini kapatamıyor

Bordo-mavili takım, Süper Lig'de çıktığı son 15 maçta kalesinde gol gördü.

Ligde son olarak geçen sezonun 28. haftasında deplasmanda 1-0 kazandığı Bursaspor maçında gol yemeyen Karadeniz temsilcisi, sonrasında çıktığı 15 müsabakada da kalesini gole kapatamadı.

Trabzonspor, geçen sezondan 6 maçta 9, bu sezonda ise 9 karşılaşmada 12 olmak üzere toplamda 21 gol yedi.

Taraftarlar arasında kavga

Müsabakayı tribünden takip eden iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

Trabzonspor taraftarları, kendileri için ayrılan konuk takım tribününü doldururken, ev sahibi takım tribünden de bilet aldı.

Karşılaşmanın son dakikalarında aynı tribünde bulunan taraftarlar arasında yaşanan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Maçtan önemli dakikalar

10’uncu dakikada Başakşehir atak yönünün solundan İrfan Can Kahveci’nin orta şut karışımı vuruşu az farka auta çıktı.

20’nci dakikada Başakşehir önemli fırsattan yararlanamadı. İrfan Can’ın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan başarılıydı, devamında Crivelli boş kaleye kafayla yolladığı topu Hüseyin Türkmen çizgiden çıkardı.

36’ncı dakikada Nwakaeme’nin sol çaprazdan ceza sahasına girerek sağ ayağıyla uzak direğe yaptığı etkili şutta kaleci Mert iyi bir kurtarış yaptı.

37’nci dakikada Trabzonsppor üst üste pozisyonlar buldu. Sörloth’un pasında Nwakaeme’nin yerden şutunda Mert topu ayaklarıyla kurtardı. Dönen topta Sosa’nın gelişine şutunda Sörloth topa dokundu ve kaleye giden topta Mert yine başarılıydı. Devamında tekrar Sörloth topu kaleye gönderirken çizgiden Skrtel topu çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı.

59’uncu dakikada Sosa’nın kullandığı köşe vuruşunda Sörloth’un kafa vuruşunda Skrtel’in eline çarpan topta hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

61’inci dakikada Sturridge’nin penaltıyı ağlarla buluşturdu: 0-1.

65’inci dakikada İrfan Can’ın pasında topla buluşan Crivelli’ye kaleci Uğurcan’ın hareketini hakem Ali Palabıyık penaltı olarak değerlendirdi.

67’nci dakikada Visca’nın penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

71’inci dakikada ceza sahası içindeki karambolden yararlanan Caiçara’nın şutu üst direğe çarparak oyun alanın terk etti.

78’inci dakikada Başakşehir 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. Robinho’nun cezası dışından şutunda kaleci Uğurcan topu çeldi, dönen topta Skrtel topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

90+6’ncı dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Yusuf Sarı’nın kullandığı köşe vuruşunda Sörloth’un kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-2.

Mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

Medipol Başakşehir: 2 - 2 :Trabzonspor

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut (Dk. 85 Mehmet Topal), Visca (Dk. 90+1 Arda), İrfan Can, Gulbrandsen (Dk. 64 Robinho), Crivelli

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet (Dk. 83 Ahmet Canbaz), Doğan (Dk. 83 Avdijaj), Sosa, Sturridge (Dk. 75 Yusuf), Nwakaeme, Sörloth

Goller: Dk. 67 (P) Visca, Dk. 78 Skrtel (Medipol Başakşehir) - Dk. 61 (P) Sturridge, Dk. 90+6 Sörloth (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Skrtel, Mahmut (Medipol Başakşehir) - Uğurcan, Nwakaeme, Yusuf Sarı (Trabzonspor)