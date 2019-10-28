ABD'den skandal YPG açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'deki petrol yataklarını koruyacaklarını ve bu yatakları ele geçirme çabalarına güç kullanarak yanıt vereceğini belirtti. Esper ayrıca skandal bir açıklama yaparak, "Suriye'deki petrol sahaları YPG'nin fonlanmasında önemli bir kaynak olabilir." dedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'deki petrol yatakları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Esper, "ABD ordusu, yatakları tehdit eden tüm güçlere ciddi yanıt verecek. Suriye'deki petrol sahaları YPG'nin fonlanmasında önemli bir kaynak olabilir. " ifadelerini kullandı.

Esper, bugünkü basın toplantısında, "ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının kontrolünü sürdürecek. (IŞİD lider Ebubekir) El Bağdadi sağken bu yataklar IŞİD'in finansal kaynağı olarak operasyonlarına destek sağlıyordu" dedi.

Esper, "ABD ordusu, yatakları tehdit eden tüm güçlere ciddi yanıt verecek. Suriye'deki petrol sahaları YPG'nin fonlanmasında önemli bir kaynak olabilir." diye ekledi.

Daha önce Suriye devlet televizyonu, bir konvoy ABD askerlerinin Irak'tan Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesine geri döndüğünü bildirmişti.