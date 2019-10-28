HABER /  DÜNYA

ABD'den skandal YPG açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'deki petrol yataklarını koruyacaklarını ve bu yatakları ele geçirme çabalarına güç kullanarak yanıt vereceğini belirtti. Esper ayrıca skandal bir açıklama yaparak, "Suriye'deki petrol sahaları YPG'nin fonlanmasında önemli bir kaynak olabilir." dedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'deki petrol yatakları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Esper, "ABD ordusu, yatakları tehdit eden tüm güçlere ciddi yanıt verecek. Suriye'deki petrol sahaları YPG'nin fonlanmasında önemli bir kaynak olabilir. " ifadelerini kullandı.

Esper, bugünkü basın toplantısında, "ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının kontrolünü sürdürecek. (IŞİD lider Ebubekir) El Bağdadi sağken bu yataklar IŞİD'in finansal kaynağı olarak operasyonlarına destek sağlıyordu" dedi.

Esper, "ABD ordusu, yatakları tehdit eden tüm güçlere ciddi yanıt verecek. Suriye'deki petrol sahaları YPG'nin fonlanmasında önemli bir kaynak olabilir." diye ekledi.

Daha önce Suriye devlet televizyonu, bir konvoy ABD askerlerinin Irak'tan Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesine geri döndüğünü bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin doğusunda YPG/ PKK işgalindeki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirme kararı alan ABD yönetimi, bölgeye ilk takviye güç sevkiyatını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump önceki günkü Twitter paylaşımında, "Kürtler (YPG/PKK) için petrol yataklarına doğru gitmeye başlamalarının zamanıdır" ifadelerini kullanmış, ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklaması gelmişti. Pentagon, Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını korumak üzere bölgeye askeri takviyede bulunacaklarını duyurmuştu. Deyrizor'da güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD ordusunun Irak'ta konuşlu unsurlarından ayrılan bir askeri konvoy sabah saatlerinde Irak-Suriye sınırındaki El Yarubiyye kapısına ulaştı. Askeri konvoy, buradan geçerek Deyrizor ilinin güneydoğusundaki El Ömer petrol sahasına vardı. Konvoyda, personel taşıyıcı ve tankların yer aldığı en az 30 zırhlı araç görüldü. El Ömer sahası, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya ile Güvenli Bölge çalışmalarında birinci gün tamamlandı
Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı
Serdar Ali Çelikler'den bomba iddia: Terim Falcao'dan kurtulmak istiyor
AK Partisi Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar
Donald Trump: Bağdadi operasyonunun videolarını yayımlamayı düşünüyoruz
Antalya'da ormanda işkence davasında kan donduran ifadeler
ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'da cami önünde silahlı saldırı 2 yaralı
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Irak’ın başkenti Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD, Netanyahu'ya el atmaya geldi
İzmir'de hamile kadın kazadan sağ çıkıp doğum yaptı
2. yargı paketi kimleri kapsıyor 24 Ekim son haberler geldi
Yorumlar 12 yorum