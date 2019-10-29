Meksika'da festivalde ölülerle buluşup ölülere nasıl yiyecek sunduklarına bakın
İspanyollar ve Latin Amerikalılar tarafından kutlanılan 'Ölüler Günü' festivali, Meksika'da ölülerle buluşarak kutlandı.
19. yüzyılın sonunda doğan Meksikalı sanatçı Jose Guadalupe Posada'nın çizimlerinden yola çıkılarak düzenlenen 'Ölüler Günü' festivalinin dördüncüsü Meksika'nın başkenti Mexico City'de ilginç etkinliklerle gerçekleştirildi.
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İki günlük festivalde başta Meksikalılar olmak üzere Kanada ve Amerika’da yaşayan Hispanikler de kaybettikleri akrabalarına yiyecekler sunarak ve mezarlarını süsleyerek onları anıyor.
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Bu festivalin amacı ölümün hayatın bir parçası olduğunu hatırlamaktır. Ölüm olmadan hayat, hayat olmadan ölüm olmaz. İkisi de birbirinden ayrılamaz.
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