HABER /  SPOR

Moldova'yı Engin Fırat çalıştıracak

Anadolu Ajansı

Moldova Futbol Federasyonu, 49 yaşındaki teknik adamın EURO 2020 Elemeleri'ndeki Fransa ve İzlanda maçlarında milli takımı çalıştıracağını açıkladı.

Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne Engin Fırat getirildi. 

Moldova Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adamın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 14 Kasım'da Fransa ve 17 Kasım'da İzlanda ile oynanacak maçlarda milli takımın başında yer alacağı kaydedildi.

Fırat'ın yarın düzenlenecek törenle basına tanıtılacağı aktarıldı.

2002-2003 sezonunda Werner Lorant'ın yardımcısı olarak Fenerbahçe'de görev yapan deneyimli teknik adam, Samsunspor, Antalyaspor, Eintracht Frankfurt ve Sivasspor'un da aralarında yer aldığı çok sayıda takımda çalıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Uluslararası piyasalarda dolar bakın kaçtan işlem görüyor!
Rusya'dan terör örgütü YPG'ye kritik çekilme uyarısı! Süre bugün doluyor
HDP'li Cizre Belediyesine kayyum atandı Mehmet Zırığ'ın yerine kaymakam geldi
Fatih Terim 5 ismin biletini kesti! İşte şans vereceği o gençler
İlber Ortaylı izdihamı! 'İçeri aldır' tezahüratlarına ilginç yanıt
Bağdadi'nin cesedi nerede? ABD'li savunma yetkilisi açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Yumuşak lokum gibi et pişirmenin yolları doğru yerden kesin!
Vatandaşa sigorta acentesi uyarısı
Can Dündar’ın aylık geliri hakkında dudak uçuklatan iddia
Tokatçı antrenör Halit Kurt'un cezası belli oldu
Alternatif Bank'ın aktifleri ilk dokuz ayda 14 arttı
Bizimkiler'de ünlenen Mine Teber Kalk Gidelim TRT 1'in sevilen dizisine transfer oldu
Yorumlar