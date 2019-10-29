Fatih Altaylı: Fatih Terim zarar verdiği anda bırakır

Fatih Altaylı, Galatasaray'daki kötü gidişatı değerlendirirken "Fatih Terim, Galatasaray'a zarar verdiğini düşündüğü anda bırakır zaten. Galatasaraylılığına laf söylenmez" ifadelerini kullandı. Altaylı ayrıca Falcao transferindeki menajer oyununu ifşa etti.

Fatih Altaylı, Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Emin Çağlar'ın yorumlarıyla katıldığı Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçı değerlendiren Altaylı, "Bütün faturayı Fatih Terim'e kesebiliriz. Neden? Bu kadar rezil bir güruhu haftalardır oynatıyor. 'Bilmem ne yapacağım' 'Gençler var fırtına gibi' Nerede abi? Geçen hafta birkaç değişiklikle takım kıpırdandı, bu hafta nerede? Eski Fatih Terim olsa 'Gençlerle oynadım, derbiyi kazandım' derdi. Onu da diyemiyor. Söylemi başka, eylemi başka. Suçluyor muyum? Hayır, hayat böyle bir şey. Olur bunlar" dedi.

''Fatih Terim, Falcao'yu istemedi''

Falcao konusuna da değinen Altaylı, "Falcao'da ne yönetimi ne Fatih Terim'i suçlu bulurum. Çünkü Fatih Terim'in Falcao diye bir arzusu olmadığını hepimiz biliyoruz. Fatih Terim, Falcao'yu istemedi. Yönetimin de Falcao'yu almak gibi bir planı yoktu. Bir menajer oyunuyla Galatasaray, Falcao'yu almaya mecbur bırakıldı. Menajer medya vasıtasıyla taraftarı hazırladı, taraftar bastırdı, küt Falcao, Galatasaray'da! Falcao'nun sakatlığı olmadığı bilgisine sahibim, Yener İnce yalanlasa da. Ayrıca sakatsa da ayrı problem! 1,5 maç sonra sakatlanacak adam niye alındı?" ifadelerini kullandı.

''Terim'in, Galatasaray'la olmasından rahatsızlık duyanlar var''

Altaylı sözlerine şu şekilde devam etti; "Fatih Terim'le Belhanda el ele giderler' diyenler var. Fatih Terim adına açılan kampanyaların büyük bölümü Galatasaraylılar tarafından değil. Rakiplerin yaptığı işler. Çünkü Fatih Terim'in, Galatasaray'la olmasından rahatsızlık duyanlar var, kendi Fatih Terim'lerini yaratmaya çalışanlar var. Fenerbahçe'nin Emre'yi istihdam etmesinin temel sebebi 'Yarın öbür gün bir Fatih Terimimiz' olsun diyedir. Galatasaray'la Fatih Terim arasındaki ilişki kolay kopacak bir şey değildir. Elbette ki Fatih Terim'in de kötü zamanları, iyi zamanları vardır.

''Zarar verdiğini düşündüğü anda gider''

Bugün Fatih Terim'in kovulmasını gerektirecek bir durum yok ortada. Evet kovulmuşluğu var ama o yönetim, bu yönetim değildi. Bu yönetim, Fatih Terim'i kovamaz. Fatih Terim ancak istifa ederse gider. Fatih Terim, iyi bir Galatasaraylı. Fatih Terim, Galatasaray'a faydalı olamayacağını düşünürse bırakır zaten. Fatih Terim'in her şeyini eleştirebilir, olumlu olumsuz yüzlerce şey söyleyebilirim ama Fatih Terim'in Galatasaraylılığıyla ilgili tek kelime söyleyemem! Fatih Terim ben, Abdurrahim Albayrak, Faruk Süren, Alp Yalman ne kadar Galatasaraylıysa en az hepimiz kadar Galatasaraylıdır. Galatasaray'ın aleyhine bir işin içinde olmaz. Galatasaray'a zarar verdiğini düşündüğü anda gider, 'Beni affedin, bırakayım' der" şeklki