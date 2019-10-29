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Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi

Süper Lig'de kötü günler geçiren Gençlerbirliği'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolları ayırma kararı alındı.

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Gençlerbirliği'nde flaş bir karar alındı! beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Gençlerbirliği, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolları ayırma kararı aldı.

Mustafa Kaplan bu sezon başında diğer bir Başkent temsilcisi Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne gelmişti. Kırmızı-siyahlılar, Kaplan yönetiminde ilk 9 maçta sadece 6 puan toplayabildi. Ligdeki ilk galibiyetini 8. haada Antalyaspor karşısında 6 golle alan Gençlerbirliği, 9. haa geride kalırken 17. sırada kaldı.

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