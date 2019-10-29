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İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 35 adrese baskın

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Gaziosmanpaşa'daki 35 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 40 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 

35 adrese baskın

Operasyon kapsamında, Gaziosmanpaşa'da 35 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

40 gözaltı

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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